Na úlevu není čas. Kvitová zdolala houževnatou soupeřku a už myslí na semifinále s Keninovou

Petra Kvitová byla pyšná na to, jak zápas proti Němce Siegemundové zvládla. Byla připravená na odpor velmi houževnaté soupeřky s kraťasy a jinými různými triky a v její přípravě na utkání to hrálo velkou roli.

Petra Kvitová zvládla zápas s nevyzpytatelnou soupeřkou a ve čtvrtek ji čeká semifinále Roland Garros. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Vím, že Laura je prostě jiná. Zkouší spoustu hracích i ne úplně hracích variant. To, že jdu na kurt a vím, že mě čeká úplně všechno, to není snadné. Navíc když se ode mě očekává vítězství. Je to náročné v tom, že každý bod může být jiný a může se to snadno zvrtnout,“ řekla Kvitová Radiožurnálu.

„Zápas je pak náročný psychicky i fyzicky, protože musím často běhat k síti, musím být trpělivá a nehnat se do toho tolik jako v minulých zápasech,“ vyprávěla česká tenistka, která tentokrát nedávala najevo tolik emocí jako po minulém utkání. V Paříži se jí přitom teprve podruhé podařilo projít přes osmifinálový zápas.

„Hraju zase zítra, takže možná proto v sobě nemám tentokrát nějakou úlevu. Turnaj jde rychle dál, čeká mě hned další zápas a pořád chci hrát dobře, chci to nějak urvat,“ dodala Kvitová.

„Musím zaklepat, Petra je zdravá, nejsou tam vyloženě žádné problémy. Je napumpovaná a není ani tolik unavená, takže po mentální stránce je možná lepší, že na to vlítne hned zase zítra,“ řekl trenér Jiří Vaněk, který teď bude svou svěřenkyni připravovat na druhé grandslamové semifinále od návratu k tenisu v roce 2017.