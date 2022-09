Falešná forma se mě drží už týden, směje se Plíšková před osmifinálovým duelem na US Open

Australian Open sledovala z domova kvůli zlomené ruce a na Roland Garros i ve Wimbledonu vypadla už ve druhém kole, ale na US Open v New Yorku se jí zatím daří.

Tenistka Karolína Plíšková se podobně jako Petra Kvitová poprvé v této sezóně probojovala do druhého týdne grandslamu, po výhře nad olympijskou vítězkou Belindou Benčičovou ze Švýcarska se připravuje na osmifinále turnaje.

„Chci určitě zůstat nohama na zemi, tak jako jsem pořád. Myslím, že jsem odehrála dva super zápasy,“ hodnotí Plíšková.

Se svými zápasy ve dvou úvodních kolech byla spokojenější než v tom třetím, ale tam zase porážela těžší soupeřku, olympijskou šampionku z minulých her v Tokiu, Belindu Bencicovou ze Švýcarska.

Karolína Plíšková sice neskáče radostí do stropu místnosti pro tiskové konference, ale osmifinále si váží. Zvlášť v tak komplikované sezoně, do které naskakovala po zahojení zlomené ruky skoro o čtvrt roku později.

„Jsem ráda, že jsem se probojovala do druhého týdne a hlavně tím, že se mi letos úplně nedařilo,“ je zatím spokojená Karolína Plíšková a mohlo by se k tomu přidat i to, že ji těsně před US Open potrápila zraněná noha, takže trénovat před US Open skoro ani nestihla.

„Začala jsem hrát a říkám si, že se cítím dobře po týdnu, co jsem nehrála a Leoš mi říká, že je to falešná forma,“ dělá si Karolína Plíšková legraci ze svých výsledků, kterých zatím pod novým koučem Leošem Friedlem na US Open dosahuje.

„Teď říkám, že se mě ta falešná forma drží už týden,“ dodává s úsměvem Plíšková.

Falešnou formou sportovci nazývají nečekaně dobrý výkon, který není podepřený kvalitním tréninkem, třeba když hned po vyléčení nemoci nebo zranění tenista naskočí na kurt a vyhraje zápas.

Cítí formu

Ale Karolíně Plíškové se už povedlo vyhrát tři, takže věří, že může mít její současné představení v New Yorku pevnější základy. A taky ji uklidňovalo, že zatím nenarazila na soupeřku, která by stylem hry určovala, co se bude dít na dvorci.

„Cítím se lépe a vím, že to poznám, když hraju dobře a říkala jsem si, že tenis bychom měli, tak už to může zkazit jen hlava, což nezkazila. Tenisově se cítím dobře, takže nebudu někde lítat, ale cítím timing, že to trefuju a kurty mi tady sedí a vždycky se mi tady hrálo dobře,“ říká Karolína Plíšková, která teď narazí na zatím nejagresivnější soupeřku, pokud jde o herní styl.

V boji o postup do čtvrtfinále se utká s Běloruskou Viktorií Azarenkovou, se kterou má zatím vzácně vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů, 4 výhry a 4 porážky.

„Je to otevřený a já musím zahrát výborně, protože ona na betonu nepříjemná je, taková bojovná a zakouslá, takže to určitě lehké nebude.“

Připravuje se na zápas proti dvojnásobné grandslamové šampionce a také jedné z maminek na tenisovém okruhu Karolína Plíšková. Petra Kvitová se v boji o postup do čtvrtfinále utká s Američankou Jessicou Pegualovou.