Když vstoupila na kurt, měla určitý respekt, hodnotí kariéru Kvitové bývalá parťačka Sestini Hlaváčková

Už jen pár turnajů včetně Wimbledonu a US Open a pak bude konec. Petra Kvitová na svých sociálních sítích oznámila, že dá letos po newyorském Grand Slamu tenisu sbohem. „Dokázala být silná v hlavě a uměla ustát situace pod tlakem," hodnotí tenisovou kariéru Kvitové její bývalá fedcupová parťačka a moderátorka Radiožurnálu Sport Andrea Sestini Hlaváčková. Praha 12:24 20. června 2025

Petra Kvitová během turnaje v Londýně | Zdroj: Reuters

Co říkáš na rozhodnutí bývalé parťačky z fedcupového týmu? Překvapilo tě?

Ne, rozhodně nepřekvapilo. Očekávala jsem, že Petra má v plánu odehrát ty největší a nejzajímavější turnaje sezony, když má možnost využít zmraženého rankingu anebo volných karet. Tuším, že má chuť tu rodinu ještě rozrůstat, takže v našem věku, ačkoliv je o něco mladší než já, tak není možnost čekat moc dlouho. Čekala jsem, že bude hrát letos, maximálně kus příštího roku, ale nepřekvapilo mě, že to chce ukončit takto.

Myslíš, že v tom může hrát roli i to, že comeback po mateřské dovolené zatím Petře Kvitové nevychází? Připomenu bilanci šesti porážek a jediného vítězství od návratu.

Já upřímně nevím, co by se dělo, kdyby se comeback povedl víc. Jestli by měla větší motivaci zůstat, asi by jí bylo víc líto, kdyby věděla, že má na to vyhrávat turnaje. To, že se jí nedařilo a výkony byly dost fyzicky náročné, tak jí to asi dost ubíjelo. Asi by ale končila tak jako tak, možná s jiným pocitem.

Petra Kvitová dvakrát vyhrála Wimbledon a celkem získala 31 titulů, víc jich z českých tenistek má jen nedostižná Martina Navrátilová. K tomu šestkrát pomohla k vítězství ve Fed Cupu. Čím byla z tvého pohledu výjimečná?

Výjimečná byla agresivním herním stylem, který přinášel ty wow výsledky, ale nebylo to vždy s nějakou konzistencí a fanoušek si musel zvyknout, že je to někdy hop anebo trop.

Petra měla výhodu ve své výšce, levé ruce, specifických vlastnostech a měla neskutečnou hlavu. Byla jsem součástí fedcupového týmu s ní a byly týdny, kdy Petra pomalu nevylezla z postele, protože byla nemocná a o víkendu odehrála utkání a nechala tam vše. Nechápala jsem, jak je možné, když si v pátek odpoledne jednou ťukla a my tam dřely, tak jsme se jí stejně nedokázaly vyrovnat. Dokázala být silná v hlavě a uměla ustát situace pod tlakem.

Nemáš nějakou zajímavost ze zákulisí, samozřejmě publikovatelnou?

Já s Péťou zase nebyla tak nablízko, vídaly jsme se na Fed Cupu, a když jsme pak působily na šňůře, tak měla tým dost blízký a uzavřený. Velké zážitky nemám, ale teď nás zase spojuje mateřství a co jsme se měly šanci vidět, tak je to dost podobné. Člověk odehraje kariéru, ale pak porodí děti a je na stejné startovací čáře se všemi, ať už měla ranking jakýkoliv.

Byla i kousek od postu světové jedničky, ale z druhého místa se výš nikdy nedostala. Co jí podle tebe chybělo?

Teď si nedovedu představit, které to byly sezony, ale její kariéru provázela přítomnost sester Sereny a Venus Williamsových, Marii Šarapovové a ona byla na vrcholu mezi nimi. Možná to bylo někdy překážkou, protože kdyby ve svém vrcholném tenise byla tři roky zpátky, tak by šanci jedničkou být měla. Je ale spousta tenistů, co přišli o spoustu grand slamů díky Novaku Djokovićovi a Rogeru Federerovi a Rafaelu Nadalovi, ale tak to je. Možná přišla o post světové jedničky, ale to, že je dvojnásobná wimbledonská šampionka, je daleko víc. Nikdo z tenistů by tyhle dva výsledky nevyměnil.

Vnímáš Petru Kvitovou jako nejlepší českou tenistku té vaší generace?

Asi jo. I já jsem to tak vnímala ve Fed Cupu, ze kterého mám díky ní dvě trofeje. Pak tam byla Lucka Šafářová, Bára Strýcová a převzaly tu roli skvěle, ale na Petru nikdo neměl. Jak je vysoká, tak když vstoupila na kurt, měla určitý respekt.

Manželem Petry Kvitové je trenér Jiří Vaněk, myslíš, že zůstanou u tenisu?

Jo, to bude asi zajímavé, kam půjdou kroky Jirky Vaňka. Oni se seznámili skrz trénink a vždy byl s Petrou, ale co mu asi jiného zbude než se věnovat tréninkem někomu jinému. Uvidíme.