Chci si ještě zahrát s Navrátilovou, ale teď se budu věnovat synovi, říká po konci kariéry Kvitová
Tenistka Petra Kvitová má za sebou poslední zápas své kariéry. Dvojnásobná wimbledonská vítězka prohrála v prvním kole US Open s Francouzkou Parryovou 1:6 a 0:6. Po skončení duelu jí pořadatelé věnovali zarámovaný obraz a krátké rozlučkové video. Radiožurnál Sport vyzpovídal dvojnásobnou wimbledonskou šampionku krátce po jejím posledním duelu.
Petro, nemůžu pogratulovat k zápasu, ale musím pogratulovat k úžasné kariéře.
Děkuju moc. Já to tak beru, je to konec jedné velké éry, celkem 19 sezon. Dneska mě to dost vzalo. Obecně jsem dost emotivní člověk, o to to dneska bylo horší. Nebylo to jednoduché, musím to brát s nadhledem a říct si, co všechno jsem dokázala.
Ono to bylo takové postupné loučení. Cítila jste, že se poslední zápas blíží? Jak se teď cítíte?
Teď se cítím už dobře. Nervy, které jsem měla od rána, byly dost náročné a sranda se mnou moc nebyla. Teď už je mi lépe. Už to ze mě všechno spadlo. Pro mě největší loučení asi stejně bylo na Wimbledonu. Ale tušila jsem, že budu hrát tady, proto to pro mě nebyl konec. Dneska mě to dostalo proto ještě víc. Ale nebylo to postupné, že by mě to dostalo až dneska
Co to utkání samotné? Cítila jste nějaký tlak z toho, že by to mohlo být poslední utkání?
Těch chyb tam bylo strašně moc a los mi taky moc nepřál. Byla jsem nervózní, že jsem se nemohla ani pořádně pohnout. Soupeřka hraje hodně taktickou hru a bylo to dost náročné.
31 titulů, dva Wimbledony, Turnaj mistryň, šest Fed Cupů a mohli bychom pokračovat. Je něco, čeho si vážíte nejvíc? Dá se to tak vůbec říct?
Asi bych vždycky řekla, že Wimbledony, to je jasné. Ten druhý možná snad i víc, protože byl těžší získat. Na Fed Cupy také vzpomínám ráda, hlavně ta finále, které jsme odehrály v Praze. Ty byly vždycky nejvíc, protože nám tam všichni fandili. To jsme si s holkami vždycky strašně moc užily.
Turnaj mistryň byl také velice speciální, protože jsem tam neprohrála jediný zápas. Poprvé jsem o pár bodů skončila druhá, což se se mnou neslo celým tenisovým životem. Vždycky jsem byla o pár bodů druhá. Tak to mělo být a tak to beru.
Když vstoupila na kurt, měla určitý respekt, hodnotí kariéru Kvitové bývalá parťačka Sestini Hlaváčková
Číst článek
Andrea Sestini Hlaváčková na Radiožurnálu Sport zvýraznila hlavně váš comeback po zranění, který se vám znamenitě povedl. To nemohlo být vůbec jednoduché.
Nerada na to vzpomínám. Ale máte pravdu, zvládla jsem se vrátit na výbornou. Měla jsem šanci pět procent, abych znova mohla začít hrát tenis. Vymačkala jsem z toho úplné maximum. S tenisem jsem mohla skončit už dávno.
A úspěchů, kterých jsem od roku 2017 nasbírala, bylo strašně moc. Na jednu stranu si toho vážím asi víc než toho, co přišlo předtím, protože tohle bylo něco strašného a už na to ani nechci vzpomínat.
Vy jste teď na tiskové konferenci zmínila, že s tenisem úplně končit nebudete, fanoušci vás třeba někde uvidí. Vy byste s manželem byli dobrý tým jako trenéři.
Jirka je výborný trenér. Ale já zatím nevím. Pro teď bych se ráda věnovala hlavně našemu Péťovi, abych byla trošku doma. Ale pár bychom byli dobrý. Ještě bych si chtěla zahrát na Wimbledonu s Martinou Navrátilovou. Uvidíme, jestli se podaří. Bylo by to hezké a moc by to pro mě znamenalo.
Jinak nevím, ale tenis si rozhodně někam zahrát půjdu. Mě to baví. Je to krásný sport a můžete ho hrát až do důchodu.
Jak moc se těšíte na to, že teď můžete trávit čas se synkem? Žádná příprava, pouze se dívat jak roste.
Těším se na to. Hlavně teď nemusím nic plánovat. Jak to přijde, tak to bude. Když se někam rozhodneme jet, tak pojedeme. Když ne, tak budeme doma a bude to super. Doteď jsme museli plánovat, kdy letíme, kdy trénujeme. Bylo to těžké s hlídáním, náročné období. Teď to bude lehčí, volnější a klidnější.