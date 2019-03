Proti soupeřkám i astmatu. Petra Kvitová má v Miami další šanci stát se světovou jedničkou

„Bude to trošku dál, než jsme zvyklí. Trávíme víc času v autě,“ vysvětlila Radiožurnálu Petra Kvitová. Velký turnaj v Miami se hraje poprvé v novém trochu odlehlejším areálu.

Tamní vzdálenosti ale nejsou tou největší složitostí pro Petru Kvitovou. Opravdové potíže může poznat teprve, až když z auta vystoupí a začne sportovat.

„V Miami je hodně dusno, takže záleží na tom, kdy člověk během dne hraje a jestli je vedro, nebo ne. Ale v Melbourne to bylo stejné. Byly horké i fajn dny,“ vzpomněla si na místo, na kterém se jí letos povedlo dostat do finále.

V Miami tak daleko nikdy nedošla, před pěti lety postoupila mezi nejlepších osm, ale jinak vypadávala dřív. „Je tam víc vlhkosti, což na moje astma není úplně ideální,“ přiznala před cestou na americké betony tenistka z Fulneku, i když cítí, že postupem času dokáže s astmatickými potížemi trochu lépe bojovat.

„Ustálilo se to, horší to není. Beru nějaké medikace, do toho jsem se zlepšila i fyzicky, to všechno pomáhá, abych astma lépe zvládla,“ řekla druhá hráčka světového žebříčku.

Léky používá dva, jeden dlouhodobý, jeden na případnou první pomoc. A také si dlouhodobě sama hlídá, aby brala to, co je povolené.

„Spoustu let beru to samé a je to povolené. Nepotřebuji ani žádnou výjimku,“ ví Petra Kvitová, která může i v ne úplně oblíbené destinaci bojovat o pozici světové jedničky. Stejně jako některé další tenistky z velmi vyrovnaného čela žebříčku.

Světová dvojka má v 1. kole volný los a ve druhém se utká s vítězkou duelu Marie Sakkariové z Řecka a Srbky Olgy Danilovičové, která dostala do soutěže divokou kartu. Pokud chce mít šanci na tenisový trůn, musí se dostat do finále.

WTA dvouhra (ženy) | 12. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Naomi Ósakaová Japonsko 19 5991 2. Petra Kvitová Česká rep. 22 5550 3. Simona Halepová Rumunsko 17 5457 4. Angelique Kerberová Německo 19 5315 5. Elina Svitolinová Ukrajina 19 5225 6. Sloane Stephensová USA 21 5222 7. Karolína Plíšková Česká rep. 22 5145 8. Kiki Bertensová Nizozemsko 26 4995 9. Aryna Sabalenková Bělorusko 26 3620 10. Serena Williamsová USA 10 3406

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 12. týden 2019 Jméno Turnajů Bodů 2. Petra Kvitová 22 5550 7. Karolína Plíšková 22 5145 42. Kateřina Siniaková 25 1212 47. Barbora Strýcová 23 1166 59. Markéta Vondroušová 17 991 94. Kristýna Plíšková 27 678 113. Karolína Muchová 14 562 116. Marie Bouzková 29 556 129. Tereza Smitková 26 472 133. Lucie Šafářová 9 451