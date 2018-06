Policie chce do konce července uzavřít vyšetřování napadení Kvitové. Útočníkovi hrozí až 12 let

Návrh na obžalobu dvaatřicetiletého muže podezřelého z předloňského útoku na tenistku Petru Kvitovou v jejím bytě v Prostějově chce policie podat do konce července. V případě odsouzení útočníkovi hrozí až dvanáctileté vězení. Řekla to ve čtvrtek mluvčí Policejního prezidia Ivana Nguyenová. Muži z Prostějovska bylo už v květnu sděleno obvinění pro trestný čin vydírání a prostějovským okresním soudem byl vzat do vazby.

