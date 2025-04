Kvitová se první výhry po mateřské nedočkala ani v Madridu. Fruhvirtové se také nedařilo

Neuspěla ani Linda Fruhvirtová, která na španělské antuce prohrála s ukrajinskou kvalifikantkou Julií Starodubcevovou 2:6, 2:6.

Kvitová přitom do zápasu vstoupila dobře a v první sadě nad 70. hráčkou světa vedla 4:1. Třiadvacetiletá Volynetsová pak ale sadu pěti gamy za sebou otočila a ve druhém setu už nedala madridské šampionce z let 2011, 2015 a 2018 šanci.

Building momentum in Madrid 🛤️



Katie Volynets with a solid showing, picking up the 6-4, 6-0 win over Kvitova. #MMOPEN pic.twitter.com/QVONXbIPQf