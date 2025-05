Kvitová slaví první výhru po mateřské pauze, na turnaji v Římě porazila Rumunku Beguovou

Pětatřicetiletá Kvitová uspěla po loňském porodu syna Petra a únorovém návratu na kurty na pátý pokus. Předtím prohrála hned první zápasy na turnajích v Austinu, Indian Wells, Miami a Madridu.

O rok mladší Beguovou, které patří ve světovém žebříčku 83. místo, zdolala posedmé z osmi vzájemných zápasů.

Kvitová, která startuje v hlavní soutěži v Římě díky tzv. chráněnému žebříčku, přišla v utkání o servis jen jednou, soupeřku naopak pětkrát brejkla. Duel vyhrála za hodinu a 37 minut.

Podle analytického portálu Opta vybojovala Kvitová 181. vítězství na turnajích WTA 1000. Více triumfů mají na kontě jen Běloruska Victoria Azarenková (208), Rumunka Simona Halepová (186) a Dánka Caroline Wozniacká (183).

Kvitová nevyužila v úvodní části prvního setu tři brejkboly, stejný počet ale také odvrátila. Česká tenistka rozhodla v koncovce. Po brejku na 5:4 sice set ještě nedoservírovala, vzápětí ale prolomila soupeřčin servis ještě jednou a uzavřela sadu čistou hrou.

Ve druhém setu už rodačka z Bílovce drama nedovolila. Hned v úvodní hře získala brejk a náskok. Od stavu 2:1 vybojovala zbývající čtyři hry po sobě a duel uzavřela hned při prvním mečbolu.

A positive start in the Eternal City 🙌@Petra_Kvitova gets the better of Begu 7-5, 6-1!#IBI25 pic.twitter.com/NayexGSF1L