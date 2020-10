‚Vrátily se mi všechny ty vzpomínky.‘ Kvitová dohrávala osmifinále v emocích, koncovku ale zvládla

Tenistka Petra Kvitová si po osmi letech zahraje čtvrtfinále Roland Garros. Číňanku Čang Šuaj zdolala ve čtvrtém kole hladce 6:2, 6:4 a její středeční soupeřkou bude Němka Laura Siegemundová. Kvitová po hladkém průběhu zápasu v rozhovoru na kurtu přiznala, že byl pro ni závěr utkání emočně složitější. Paříž 18:55 5. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová. | Foto: Susana Vera | Zdroj: Reuters

Právě na dvorci Philippa Chatriera se Petra Kvitová v roce 2017 vracela po přepadení a operaci silně pořezané ruky k tenisu. A tato vzpomínka se jí dostala do hlavy v závěru druhé sady, když se snažila dokončit výtečně rozehraný duel s Číňankou Čang Šuaj.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petra Kvitová prožívala v závěru osmifinále French Open velké emoce. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Poslední dva míče to na mě trošku přicházelo. Vrátily se mi všechny ty vzpomínky z comebacku v roce 2017, jak to bylo těžké, ale zároveň hezké zase vstoupit na centrkurt a hrát před rodinou a blízkými, kteří mi pomáhali. Jsem ráda, že jsem to dnes zvládla, bylo těžké udržet koncentraci v závěru zápasu,“ přiznala Kvitová.

Pro dobrý výkon a výsledek byl zásadní už samotný úvod utkání, při kterém nedala své soupeřce moc času ani šancí.

Kvitová si po 8 letech zahraje čtvrtfinále French Open, stopku jí nevystavila ani Číňanka Čang Šuej Číst článek

„Podmínky dnes byly na začátku těžké, hodně foukalo a byla velká zima. Nebylo to jednoduché a ten začátek to možná ve finále celé rozhodl. Protože kdyby si třeba podržela párkrát servis, tak by byla nebezpečná,“ řekla česká tenistka, která si zahraje čtvrtfinále Roland Garros poprvé od roku 2012.

„Tehdy jsem byla mladá a možná jsem to ani tak neřešila. Ani teď se necítím pod tlakem. Mám víc zkušeností, prošla jsem si v životě mnohým a věřím, že mě to posílí i dál,“ dodala Petra Kvitová.

Ve středu se bude snažit vyrovnat svůj osm let starý nejlepší výsledek z antukového grandslamu.