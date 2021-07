Neuvažovala jsem o tom, že bych nejela, prohlásila Kvitová a zamířila na olympiádu směr Tokio

Jednou z největších nadějí na medailové umístění je pro Českou republiku na olympijských hrách tenis, kde jen v ženské dvouhře má národní tým čtyři zástupkyně.

„Musím říct, že je to pro mě čest. Já jsem byla vždycky hrozně ráda, když jsem mohla reprezentovat ve Fed Cupu a nebo na olympiádě. Já budu vždycky hrdá na to, že jsem Češka a neuvažovala jsem o tom, že bych nejela, i když v porovnání s těmi ostatními hrami to bude něco jiného,“ naráží Kvitová na koronavirová opatření, která celé hry doprovázejí.

Kvůli nim tak třeba nebudou na stadionech žádní fanoušci, což komentovala i česká tenistka.

„Je to pro mě náročné, protože hrát bez diváků je smutné a všechny sporty to tak budou mít. Je to škoda, myslím, že olympiáda by zasloužila diváky, aby si navzájem fandili, ale prostě to tak musíme vzít, ale není mi to příjemné hrát bez diváků a musím si nějak zvyknout,“ říká jedenatřicetiletá tenistka.

Bronz z Ria

Kvitová může na turnaji těžit ze svých předchozích zkušeností. Na olympiádě v Riu získala bronzovou medaili, snaží se na to ale v tomhle ohledu nemyslet, přeci jen od posledních her už uběhlo pět let.

„Nemyslím na to vůbec. Myslím, že jsme zvyklí obhajovat co rok a ne co pět let. Je to spousta dnů a já tam jedu na nový začátek,“ připomíná bronzová medailistka z poslední olympiády.

Na druhou stranu věří, že díky zkušenosti z Ria nebude tak pod tlakem. „Já už medaili mám, tak by nějaký tlak ze mě mohl spadnout a těším se. Asi to bude moje poslední olympiáda, tak se to budu snažit užít.“ Dodává Kvitová.

Jestli nakonec bude Tokio opravdu její poslední Olympiádou ukáže až čas.