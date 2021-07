Je mi jich hodně líto a soucítím s nimi, komentuje tenistka Kvitová nakažené české sportovce v Tokiu

Na olympijských hrách je počtvrté, ale podmínky jako teď nemohla zažít nikde jinde před tím. Kvůli velkému vedru a také kvůli spoustě opatření proti šíření koronaviru. Tenistka Petr Kvitová o tom mluvila v rozhovoru pro Radiožurnál, ve kterém také popsala současnou atmosféru po několika pozitivních případech na covid 19 v české výpravě. Tokio 12:41 22. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Tenistka Petra Kvitová ví z roztančeného brazilského Ria, jak nádherná atmosféra může na olympijských hrách být.

Ale tady ji přivítaly hodinové kontroly a samotka na pokoji. Přiletěla o den později než speciál, ve kterém se objevily pozitivní případy na koronavirus.

„Musím říct, že jsme zrovna byli na letišti v Praze a čekali jsme na náš první let a tam jsme se dozvěděli, ale nenapadlo mě to. Byla jsem trochu v šoku, protože to byl hned první den, co doletěli a chtěli jsme asi lepší zprávy ohledně sportovců a získávání medailí, ale bohužel,“ posteskla si Radiožurnálu Kvitová.

Česká hráčka doufá, že se začátkem soutěží se zase začne mluvit o sportu. Jenže koronavirus je teď hlavním tématem v českém týmu.

Jeho členové soucítí s oběma nakaženými sportovci, například Pavel Širuček je na svých prvních olympijských hrách a těšil se na slavnostní zahájení.

„Musím říct, že je mi jich hodně líto. Čekají na to čtyři roky, aby se mohli účastnit a zahrát si o nejlepší výsledek. Teď jim to bylo odebráno a musí navíc být deset dní v karanténě. Nevím, jak to prožívají, ale soucítím s nimi a vím, jaké to je, když nemůžete dělat něco, co byste rádi a je to třeba i náhoda.“

Naráží Kvitová na loupežné přepadení před čtyřmi a půl lety, po kterém se nevědělo, jestli ještě někdy bude hrát tenis.