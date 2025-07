Bylo to víc, než jsem čekala, těšil Kvitovou poslední zápas na Wimbledonu. Dostala i šanci promluvit

Tenistka Petra Kvitová má za sebou rozlučku s Wimbledonem. Už v předstihu oznámila, že hraje poslední sezónu kariéry a na svém nejoblíbenějším turnaji teď skončila v úvodním kole. Nad turnajovou desítkou Američankou Emmou Navarrovou sice vedla 3:1 v prvním setu, ale nakonec favoritce podlehla 3:6 a 1:6. Londýn 7:09 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

„Byla bych hrozně ráda, kdybych ten konec ještě posunula. Ta soupeřka nebyla nejsnadnější los, co bych mohla mít, ale na druhou stranu byl hezký kurt, bylo to na úrovni. Začátek byl skvělý, bohužel pak mi trochu došla šťáva, tak se to otočila. Nejsem z toho ani moc smutná, i tak jsem si to užila. Atmosféra byla skvělá, dostala jsem šanci i promluvit, takže to bylo asi i víc, než jsem čekala,“ přiznala dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová.

Ta se na začátku cítila, že hraje možná nejlépe od letošního návratu po mateřské pauze, ale ten pocit jí prý dlouho nevydržel.

„Trochu jsem si říkala, že to je až podezřelé, jak je to dobré. A ono pak bum a byl konec,“ usmála se Petra Kvitová, že zápas vypadal jako většina předchozích po návratu, to nejlepší zpravidla předvedla na začátku, ale pak už ji fyzicky připravenější soupeřky přehrály.

„Ten profesionální sport je na takové úrovni, že musíte pořád makat a já už nejsem toho nejsem schopná jak mentálně, tak fyzicky. Tenis pořád miluji, moc ráda si půjdu zahrát, až skončím, ale na profesionální úrovni už to prostě nejde,“ vysvětluje jedna z nejzkušenějších českých tenistek.

Petra Kvitová už při svém návratu své fanoušky varovala, že od ní nemají nic čekat. Od březnového návratu odehrála sedm zápasů na třech různých površích a vyhrála jediný, v Římě nad Irinou Camelií Beguovou z Rumunska.

„Já jsem se vracela s tím, že jsem nevěděla, co od sebe čekat a vracela jsem se s tím, že mě tenis baví a to je pravda. Uvnitř jsem tušila, že to bude asi tahle a možná příští sezona, ale spíš jen tahle. Možná, kdybych vyhrála pár zápasů, že by to bylo trochu jiné, ale nevěřila bych tady ještě strašila o rok déle,“ přiznává Petra Kvitová, která se ještě v létě vydá na americké betony, o přesném programu ve Spojených státech ještě není definitivně rozhodnutá, předběžně uvažovala o turnaji v Cincinnati a grandslamovém US Open.

Za svou kariérní rozlučku už ale považuje tu právě uskutečněnou londýnskou, na místě, kdy získala své nejcennější tituly.

