Takhle dobrý začátek sezony jsem dlouho neměla, těší Kvitovou. Česká tenistka si pochvaluje přípravu

Tenistka Petra Kvitová zažívá nebývale povedený vstup do sezóny a potvrdila to také výhrou v úvodním kole grandslamového Australian Open.

Jak se cítíte po zápase?

Určitě jsem ráda, že jsem to zvládla. Pro mě jsou první kola na grandslamu vždycky hrozně těžká a dnes to nebyla výjimka. Naposledy jsem s Alison prohrála na olympiádě, takže porážka tehdy hrozně moc bolela. Když mi Jirka řekl, s kým hraju, tak jsem nebyla úplně nadšená, ale jsem ráda, že jsem to zvládla a s úctou, že jsem první set docela dobře podávala a to mě udrželo ve hře. Ten tiebreak jsem taky zvládla, to mám radost, protože ty tiebreaky bývají náročné a myslím, že to pak ze mě spadlo a začala jsem hrát uvolněně a šlo to líp.

Zmínila jste trenéra Jiřího Vaňka. Poradil vám něco?

Jirka na olympiádě nebyl, viděl to v televizi, to je trochu jiné. Poradil mi ale kam servírovat a jak bariérovat servis, protože mi hodně hrála do bekhendu a to mi pomohlo. Když jsem se snažila něco vymyslet, tak ona na to reagovala velice dobře, takže bylo nejjednodušší hrát doprostřed, aby se ona snažila něco vymyslet. To asi nečekala. Je to o tom, jak soupeřka hraje a přímo v tom momentu, jak se cítím.

Jak se cítíte na začátku sezony, když už za sebou máte šest zápasů, a hodně vítězných?

Musím říct, že takhle dobrý začátek sezony jsem dlouho neměla, takže toho si hodně vážím. Před odletem do Austrálie jsem byla týden nemocná, takže jsem ani nehrála a spíš jsem nechtěla tělo dráždit. Už jsem netrénovala, odpočívala a až v Sydney jsem pokračovala s přípravou. Za dva tři dny jsem měla zápas, ale ten United Cup byla skvělá příprava, výborná parta. Jsem ráda, že se nám tam povedlo odehrát skvělé zápasy. Byla to dobrá příprava na celou sezonu, takové příjemné s klukama a holkama. Zápasy tomu i odpovídaly a všichni jsme tam hráli super tenis, což je skvělá zpráva.