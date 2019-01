Kvitová hladce postoupila do čtvrtfinále Australian Open, Berdych vypadl s Nadalem

„Bylo by špatné, kdybych spokojená nebyla, jsem nesmírně spokojená. Jsem ráda i za to, jak jsem to zvládla dneska. Hrát s takhle mladou hráčkou, když jsem s ní naposledy prohrála, není nic příjemného. Jsem ráda, že jsem to zvládla uvnitř sebe,“ řekla Radiožurnálu po osmifinálové výhře Petra Kvitová.

Petra Kvitová mezi zápasy netrénuje. V oblíbené Austrálii se jí po letech znovu daří Číst článek

V osmifinále porazila Američanku Amandu Anisimovou 6:2 a 6:1, na kurtu strávila jen hodinu. Osmá nasazená Češka dominovala na kurtu hned od začátku a své sedmnáctileté přemožitelce z loňského turnaje v Indian Wells sebrala hned první servis.

„Začátek zápasu mi hrozně pomohl, abych se trošku uklidnila a hrála dobře,“ řekla k úvodu prvního grandslamového osmifinále letošní sezony.

Amanda Anisimová si za celý zápas nevypracovala jediný brejkbol, zato Kvitová tlačila. Z jedenácti šancí proměnila šest. Přidala osmnáct vítězných míčů oproti patnácti nevynuceným chybám.

V další fázi turnaje Petru Kvitovou čeká domácí Asleigh Bartyová, která nečekaně vyřadila ve třech setech Marii Šarapovovou. Překvapila také Američanka Danielle Collinsová vítězstvím nad světovou dvojkou Angelique Kerberovou.

Jaroslav Plasil

@JaroslavPlasil Zdá se to jako prkotina, ale Petře na #AusOpen možná hodně pomáhá ke klidu, že zvládla předchozí turnaj v Sydney komplet bez návštěv trenéra se všemi složitými okamžiky. Dohodli se tak a i to teď může pomáhat. Byť by zatím ani nebyl důvod, kdyby to pravidla umožňovala:) 3

Tomáš Berdych postoupil do osmifinále Australian Open už pojedenácté, tentokrát ale postoupit nedokázal. V jednoznačném zápase nestačil na světovou dvojku Rafaela Nadala a za necelé dvě hodiny vypadl.

První set trval jen 29 minut. Tomáš Berdych často chyboval, zato Španěl skoro vůbec. Nad arénou Roda Lavera začal s postupujícím melbournským odpolednem zpívat nepopulární kanárek. K výsledku 0:6 nebylo daleko ani ve druhém dějství, tentokrát ale Berdych jeden gem získal.

Napínavější byla až třetí sada. Tomáš Berdych si tentokrát své podání hlídal a postupem času se dostával do hry i při Nadalově servisu. Za stavu 6:5 se dokonce dostal k setbolu, jenže rodák z Mallorcy ho odvrátil jistým vítězným forhendem.

Set vrcholil tie-breakem, ve kterém se sice Tomáš Berdych dostal do mírné výhody, pak ale prohrál čtyři výměny v řadě a ztratil vedle tie-breaku i celý zápas.

Vítěz zápasu se ve čtvrtfinále utká s Američanem Francesem Tiafoem, který si ke 20. narozeninám nadělil čtyřsetové vítězství nad Bulharem Grigorem Dimitrovem.

Jaroslav Plasil

@JaroslavPlasil Výsledek podobný, jak to v soubojích s top3 bývávalo, ale 3. set parádní a za to, jak zase @Tomáš Berdych zvedl zájem o český mužský tenis 👍 1 1

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 60,5 milionu australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Kvitová (8-ČR) - Anisimovová (USA) 6:2, 6:1.