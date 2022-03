Ve druhém setu mi došla šťáva, komentovala Kvitová postup do čtvrtfinále. Čeká ji světová jednička

Tenistka Petra Kvitová prošla do čtvrtfinále turnaje v Miami. Rusku Veroniku Kuděrmětovovou porazila 7:6, 6:4, a to i díky velkému obratu ve druhém setu, a v dalším zápase se utká s nastupující světovou jedničkou Polkou Igou Swiatekovou. ‚Musím říct, že ten zápas byl náročný a že jsem strašně unavená,‘ řekla dvaatřicetiletá hráčka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Miami 11:06 29. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Utkání mělo takové dva významné momenty: v prvním setu jste dokázala odvrátit konec a ve druhém jste smazala náskok soupeřky. Jak zápas probíhal z vašeho pohledu?

Bylo to nahoru dolů. Trenéři říkali, že se každých pět minut cítili jinak a nevěděli, co se děje. Já jsem se nenervovala, což bylo fajn, ale ve druhém setu mi úplně došla šťáva. Nějak jsem hrála, začalo to tam padat, ani pořádně nevím, a začalo se to otáčet. Musím říct, že ten zápas byl docela náročný a jsem strašně unavená.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Petrou Kvitovou poté, co postoupila do čtvrtfinále turnaje v Miami

Váš trenér Jiří Vaněk tedy nakonec sledoval jen dvousetovou bitvu. Neříkala jste si, jestli by nebylo lepší pošetřit síly na třetí set?

Ano, říkala jsem si, že ten třetí by mi ušetřil trochu energii a že se převleču, dám si energetický gel. Možná i to mě v hlavě uvolnilo a začala jsem se lépe hýbat, i to mi možná nakonec pomohlo.

Čeká vás souboj s nastupující světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, se kterou jste ještě nehrála. Jak se těšíte?

Naštěstí mám zítra volno, což je dobré, protože dnes mě to stálo hrozně energie. Jsem ráda, že si trochu odpočinu, ale nestihla jsem o dalším zápasu ještě ani přemýšlet. Těším se, protože to bude na centrkurtu. Iga hraje výborně a aspoň uvidíme, jak na tom jsem. Nemám co ztratit, favoritka nebudu.

Který zápas proti světové jedničce vám během kariéry utkvěl nejvíce v paměti?

Vím, že jsem porazila Dinaru Safinovou na US Open v roce 2009 někdy v začátcích. To si pamatuji asi nejvíc. Byl to náročný zápas, ten jsem vydřela, ten mi určitě utkvěl. Určitě tenhle zápas.

Loni jste na turnaji v Madridu taky porazila Veroniku Kuděrmětovou a nakonec vás pak čekala světová jednička - Ashleigh Bartyová.

To bylo asi naposledy, když už ohlásila konec. Ale máme vzájemnou statistiku 5:5, takže je to dobrý.

Bude vám chybět Bartyová na okruhu WTA?

Určitě, já to vůbec nečekala, že v takhle mladém věku skončí. Po tom všem, jak hrála. Na druhou stranu ale vím, že ona si dělá všechny věci po svém, takže jsem ráda, že dělá to, co chce. To u ní obdivuju, mám ji ráda jako holku a přeju jí, ať je šťastná.

Vy se ale také rozhodujete sama, ne?

Ano, ale v tomhle světě pořád hrajete, trénujete a ona se tomu vymykla, že skončila. V 25 letech normálně se hraje dál a konec nikdo neřeší. V tomhle je ona prostě jiná.

Na US Open 2019 jste hrála finále s Naomi Ósakaovou. Kdybyste tehdy vyhrála titul, stala byste se světovou jedničkou. Jak se díváte zpětně na tu příležitost?

Já už to tak měla dvakrát docela blízko být jedničkou, ale musím říct, že mě to mrzí, v hlavě to mám, že se to nepovedlo. Když vidím všechny světové jedničky, co byly třeba týden, ale mě se to nepovedlo. Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou stranu vím, že mám dva grandslamy. Je to prostě něco za něco.

„Když pochybujete, bojujte jako blázen.“ napsala si Petra Kvitová na sociální sítě a přidala fotku po vítězném úderu.