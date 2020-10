‚Možná jsou všichni unavení, ale já pořád energii mám.‘ Kvitová potvrzuje, že jí podzimní sezona sedí

Nebýt koronavirové pandemie, byla by teď nejspíš ve východní Asii. A je dost pravděpodobné, že by i často vyhrávala. Přelom září a října je totiž v kariéře Petry Kvitové velmi úspěšným obdobím a potvrzuje to i teď na odloženém Roland Garros v Paříži, kde česká tenistka vybojovala účast ve čtvrtfinále. Paříž 7:11 6. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Od sezóny 2010, ve které Petra Kvitová poprvé vyrazila po US Open k velkým turnajům do východní Asie, se v této části roku české tenistce náramně daří.

A když k tomu připočítáme 4 aktuální pařížské zápasy, dokázala vyhrát skoro tři čtvrtiny svých duelů hraných v termínu současného grandslamu.

Takže se s trochou nadsázky dá říct, že se pořadatelé odložením Roland Garros trefili do dlouhodobě velmi úspěšného období české tenistky.

„To je dobrý, to mě vlastně ani nenapadlo. Je pravda, že v Asii se mi daří a možná to není ani tou Asií, ale tím měsícem,“ přemýšlí Petra Kvitová v Paříži nad otázkou Radiožurnálu.

„Těžko říct, proč to tak je, ale je to po všech grandslamech a možná jsou všichni unavení, ale já pořád energii mám. Letos je to ale úplně něco jiného.“

Dlouhá pauza

Ano, teď je výjimečná sezóna, s pětiměsíční přestávkou na mezinárodním okruhu, po které dostali tenisté příležitost odehrát za přísných koronavirových podmínek dva grandslamové turnaje.

A možná, že k současným výsledkům Petry Kvitové přispělo i to, že se po smolném vyřazení na nedávném US Open v New Yorku, kdy byla míček od postupu do čtvrtfinále, dokázala na Roland Garros a zdejší těžké podmínky dobře připravit.

„Konec turnaje, když jsem neproměnila čtyři mečboly, to mě hrozně dlouho bolelo. Po pár dnech jsem to ale vypustila a začala příprava na antuku a všechno jsem to zapomněla,“ dodala Kvitová, která svá slova potvrdila postupem do čtvrtfinále.