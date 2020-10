Zatím mi to asi není souzené, myslí si Kvitová po prohraném semifinále. Líbí se jí přístup Sereny

Kvitová přišla o další šanci získat grandslamový titul, ale zároveň věří, že i jako třicátnice bude mít další příležitosti jinde. Naději ji dává třeba Američanka Serena Williamsová.

„Být 14 dní stoprocentně připravená na každou hráčku, vydržet to není legrace. Vyčerpává to, ale proto je to grandslam a je těžké ho vyhrát,“ myslí si levou rukou hrající tenistka.

Podruhé od svého návratu k tenisu po přepadení a operaci silně pořezané ruky mohla reálně cítit, že zase bojuje o grandslamový titul, ale ani loni v Melbourne ani teď na Roland Garros jí to v závěru turnaje nevyšlo.

Ale zatímco na začátku minulého roku byla z finálové porážky od Japonky Naomi Ósakové hodně zklamaná, teď brala účast v semifinále i jako bonus, protože tak dobrého výsledku v Paříži už osm let nedosáhla, navíc kvůli hraní na antuce jí v minulých měsících trápila zraněná ruka.

„Zatím mi to není asi není souzené, ale budu věřit a makat dál, abych to třeba ještě jednou v kariéře zvládla. Moje tělo není nejmladší a to, že jsem se takto připravila a odehrála tak skvělý turnaj, může být jen bonus do dalších let. Já to vidím na Sereně Williamsové, která nehraje moc turnajů a pak přijede na grandslam a hraje dobře. Jsem ráda, že jsem taky schopná to tak udělat. To je pro mě velice důležité.“

Věří Petra Kvitová, že si i po třicítce ještě v kariéře vybojuje šance získat grandslamovou trofej, což se jí zatím povedlo dvakrát ve Wimbledonu v letech 2011 a 2014.

Serena jako vzor

Na druhou stranu, že se o to bude pokoušet tak dlouho jako devětatřicetiletá Serena Williamsová, která se k tenisu vracela po mateřské pauze, to si úplně nemyslí.

„Upřímně si to nemyslím, nedokážu si představit, že bych hrála ještě v 39 letech. Ona má štěstí, že má dítě a že má dceru, protože to je pro ženu hodně důležité. Myslím, že ona je inspirací pro hodně holek. Já zatím neplánuji ani jedno, ani druhé a chci zatím hrát tenis. Nedokážu si ale představit, že bych v 39 letech běhala. Nikdy ale neříkej nikdy, že,“ uzavírá nejúspěšnější česká zástupkyně letošního Roland Garros.