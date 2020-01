Nebyly vidět budovy, trochu jako v Číně, smrdí to spáleninou, popisuje následky požárů v Austrálii Kvitová

Před rokem prvním grandslamem sezony prošla až do finále, kde nestačila na Japonku Naomi Ósakaovou, jak dopadne Petra Kvitová na Australian Open letos? S českou tenistkou mluvil v Melbourne také o nepříjemném kouři z požárů či české soupeřce v prvním kole reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil. Rozhovor Melbourne 8:49 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na loňském Australian Open | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Jak se cítíte před Australian Open?

Cítím se dobře, což je asi nejdůležitější. Momentálně mám všeobecnou radost, z tenisu také. Měla jsem teď několik náročných tréninkových dní, ale věřím, že se to potom ukáže v zápase, třeba už v pondělí. Všechno je fajn, nic mě nebolí, vše jde podle plánu.

V pondělí nastoupíte proti krajance Kateřině Siniakové, jaký to je pro vás začátek, hrát s Češkou hned na úvod?

Hrát s Češkou hned v prvním kole není úplně nejlepší, ale co nadělám, je nás hodně, takže se to i trochu nabízí, že se to může stát.

Loni jste v Melbourne bojovala o titul, vzpomenete si často na finálový zápas (těsná prohra s Naomi Ósakaovou) a na celý turnaj, na kterém se vám hodně dařilo?

Od té doby, co jsem tady, tak jsem si na něj vzpomněla mnohokrát. Jak na zápas, tak na ceremonii i celý turnaj. Všechno se to mísí dohromady, byly tam jak slzy štěstí, tak smutku. Bylo to emočně kolísající, ale ve finále to byl super turnaj.

Naomi Ósakaová a Petra Kvitová, první dvě hráčky světového žebříčku

Před turnajem se hodně mluví o zdejším ovzduší ovlivněném rozsáhlými požáry. Vy jste tu už celkem dlouho, jak to tu vypadalo?

Přiletěla jsem už v úterý, náš let měl zpoždění, úterý a středa byly nejhorší – nebyly ani pořádně vidět budovy, trochu jako v Číně. Bylo cítit, že to je z kouře, jako když grilujete.

V úterý jsem hrála v hale. Když je šance zdraví chránit, tak jsem pro to otevřenější. Ve středu jsme hráli na větším kurtu, který měl zataženou střechu, takže to bylo taky docela v pohodě. Ve čtvrtek strašně pršelo, možná začalo už ve středu, čímž se to trochu vyčistilo, bylo chladněji a vzduch je teď mnohem lepší.

Je to tedy jiný druh znečištění oproti smogu, který tenisté zažívají při některých turnajích v Číně?

Je to jiný druh smogu. Opravdu cítíte, že se něco pálí. Nejsou to zplodiny z aut, ale cítíte částečky ve vzduchu, které smrdí spáleninou.

Dostali jste od pořadatelů nějaké informace, jak může znečištěný vzduch turnaj ovlivňovat?

Všichni jsme dostali e-mail, sledujeme to, jsou tu speciální týmy doktorů. Kdyby to přesáhlo nějaké určité číslo, tak se přestává hrát, ale zatím to vypadá dobře. Doufám, že to bude fajn, v pondělí má přijít ještě déšť, tak uvidíme.