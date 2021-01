V Austrálii teď poznáváme, o co jsme kvůli pandemii přišli, říká před prvním grandslamem sezony Kvitová

V australském Melbourne začalo velké tenisové léto s ženskými i mužskými turnaji a také s fanoušky na tribunách. V době koronavirové pandemie mají hráči výjimečnou příležitost zažít aspoň na chvíli to, co bylo dřív úplně běžné. A raduje se z toho také dvojnásobná grandslamová šampionka Petra Kvitová, jak řekla v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál. Od zpravodaje z místa Melbourne 8:10 31. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

„Je pravda, že zatím je to pro mě docela zvláštní, protože najednou jdete po městě a skoro všechno je otevřené. Všechny restaurace, lidi všude venku, teď byl navíc ještě víkend, takže o to více lidí všude bylo a o to větší překvapení to bylo. Je to zvláštní, za chvilku si na to určitě rychle zvykneme a pak bude zase strašně těžké se vrátit zpátky,“ přiznává Petra Kvitová v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Zatím je to všechno najednou takové nové a takové, jak jsme na to byli zvyklí... možná o to více je smutnější, že o tohle všechno jsme v poslední době přišli a už je to skoro rok, kdy to všechno začalo a samozřejmě bych ráda, aby se to zase vrátilo zpátky,“ říká česká tenistka.

‚Bezcovidový let‘

Vypráví o tom, jak i díky dočasnému návratu k normálnějšímu životu pokračuje ve zdejší tradici. A tak jako loni chodí se svým týmem, ve kterém jsou v Melbourne kouč Jiří Vaněk a fyzioterapeut Florian Zitzelsberger, do německé restaurace na večeři.

„Byli jsme tam hned první večer, co jsme byli volní. Neměla jsem řízek, ale už jenom ta atmosféra, že se dá sedět v restauraci, to bylo hrozně příjemné. Samozřejmě jsme na to museli zavzpomínat,“ líčí Kvitová, pro kterou to nebyl úplně první pobyt na australském vzduchu.

Na rozdíl od sedmi desítek tenistů měla štěstí na „bezcovidový“ let, a během karantény mohla trénovat.

„Měla jsem na to kliku, to nebudu zastírat, být pět hodin venku bylo určitě lepší, hlavně z toho pohledu, že jsem mohla trénovat a mohla se normálně pohybovat po kurtu. To si myslím, že je největší problém pro ty, kteří byli v karanténě, že teď tuhle výhodu nemají. Zase ale ještě pár dní, aby se na Australian Open připravili, mají,“ myslí si česká tenistka.

„Ze začátku jsme ale stejně byli všichni kvůli testům a jiným problémům zavření, takže čtyři pět dní jsem tam byla. Zas až tak mi to ale nevadilo, protože jsem si po té náročné přípravě docela odpočinula. Četla jsem si, odpočívala, potom jsem i začala cvičit, to mě neminulo. A pak to začalo a strašně rychle to letělo, musím říct.“

Ani si tak nemusela upravovat hotelový pokoj jako tenisté, kteří se na kurty kvůli dlouhé karanténě nedostávali.

„Měla jsem propojený pokoj s fyzioterapeutem Florianem, takže jsme spolu mohli dělat i nějakou kondici a Florian tam musel jenom posunout sedačku, aby tam bylo víc místa, to bylo všechno,“ vrací se Kvitová ke svému životu v povinné melbournské karanténě, kvůli které se ještě protáhlo její období bez zápasů.

Velká přestávka

S výjimkou návratu po těžkém poranění ruky v roce 2017, tak dlouhou dobu mezi soutěžními duely na profesionálním okruhu ještě nikdy nezažila.

„Myslím, že to byla moje nejdelší příprava, kterou jsem kdy v kariéře měla. Je to zvláštní, protože vždycky byla sezona hrozně dlouhá a pak bylo míň času na přípravu a na všechno. Teď je to ale naopak, doufám, že to pak prodám i na kurtu. Udělala jsem spoustu práce a v Dubaji to bylo pravdu velmi fyzicky náročné. Teď už je to zase spíš o hlavě a o tom vrátit se do nervů, adrenalinu a zápasů.“

Kvitová ale v rozhovoru pro Radiožurnál přiznává, že dlouhé přestávky zřejmě nebudou v její kariéře ničím výjimečným, protože se chce jako třicátnice se spoustou zkušeností zaměřovat hlavně na ty největší tenisové akce.

„Tohle bylo na loňském roce dobré, kdy jsem na to tak trochu přišla, aniž bych to nějak plánovala. V sezoně je těžké říci si, že vynechám tohle a tohle a soustředím se na tohle. Teď jsem do toho byla dotlačená a nakonec to vypadalo i dobře. To je pozitivum pro mě, pro mé tělo, pro můj věk, pro všechno, i hlavu. Věřím, že se dá připravit na větší akce i bez toho, abych hrála spoustu turnajů,“ říká Kvitová.

Teď se připravuje na australské tenisové léto, na zatím největší sportovní akci v éře koronavirové pandemie. S tisícovkami fanoušků v hledištích a spoustou turnajů na jednom místě ve stejné době.

Českou hráčku teď čeká jeden z nich a pak hned za další týden grandslamové Australian Open. A přeje si všechno co nejlépe zvládnout. Ideálně třeba tak jako předloni:

„U prvního turnaje člověk nikdy neví, jak to bude. Na to je hrozně těžké se upínat, navíc před US Open jsem také hrála jen jeden zápas, takže je to ve finále asi jedno. V roce, kdy jsem vyhrála Sydney, to bylo lepší, co si budeme povídat, ale uvidíme. Je to spíše o tom se do toho zase dostat,“ vzpomíná Petra Kvitová na báječný začátek roku 2019, kdy k titulu ze Sydney přidala i finále na grandslamovém Australian Open.

