Mohu si oddychnout, říká Kvitová po postupu do třetího kola. Do dalšího boje chce jít s klidnou hlavou

Jaký to byl pro vás zápas?

Pro mě to byl zápas hodně neklidný. Od rána jsem byla nervózní, v rozehrávce jsem nehrála dobře a ani v zápase jsem nehrála extrémně dobře, ale zvládla jsem to. Servis byl nahoru dolů, celkově ta hra byla taková...bylo to spíš takové vybojované. Nepříjemná soupeřka, prohrála jsem tady s ní v jednom roce na centrkurtu, ale i ta dvojka je takový zvláštní kurt, protože je docela pomalý. Zvládla jsem to, za to jsem ráda a mohu si oddychnout.

Jak jste se s tím vypořádala, když člověk jde na místo, kde nemá dobrou bilanci?

Není to nic příjemného, snažila jsem si vzpomenout na lepší chvíle, co jsem na kurtu zažila. Snažím se hlavu vždycky oblbnout a říct si, že to není tak hrozné, ale není to jednoduché. Jakmile zápas začne, soustředím se už na hru.

Jsou za vámi dvě kola grandslamu. Je to lepší pocit? Jste klidnější?

Je to lepší, protože jsem dvakrát vyhrála, to je pozitivní věc. Vím, že v dalším kole mě čeká nepříjemná soupeřka, Karolína Plíšková s ní prohrála a viděla jsem pár zápasů a nebude to jednoduché. Teď budu muset být hodně klidná a s klidnou myslí to tam trpělivě vracet zpátky. Zatím je to dobré, ale nikdy nevíte.

Kvitova is locked in.



The two-time champion beats Aliaksandra Sasnovich 6-2, 6-2 to reach 3R#Wimbledon | @Petra_Kvitova pic.twitter.com/F98tY4EdHg — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023