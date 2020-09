Dolehlo to na mě, přiznala Kvitová. Česká tenistka bojuje v úvodu US Open s nervozitou

„Musím říct, že už před zápasem jsem se cítila docela hodně nervózně. Nějakým způsobem to na mě dolehlo.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petra Kvitová cítí v úvodu grandslamového US Open nervozitu. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Petra Kvitová se před turnajem bála, jestli se v přísných podmínkách a bez fanoušků v hledišti dokáže cítit jako na grandslamu. Minimálně pokud jde o nervy spojené s velkým turnajem, se jí to povedlo. „Cítím to tak, že je to fakt grandslam, i když bez lidí. Tak to ale asi má být,“ řekla česká tenistka.

Kvitová musela otáčet utkání proti Kateryně Kozlovové z Ukrajiny, se kterou prohrávala v prvním setu 4:5 a byla na příjmu. A i když pro to nemá racionální vysvětlení, zafungoval tradiční rituál při nepříznivém vývoji – odhozená čelenka.

„Vím, že je to úplná blbost, ale někdy to pomáhá. Je to taková změna, že musím něco zahrát jinak a vývoj zápasu zlomit,“ přiznává Kvitová, která se také snaží chovat v New Yorku jako dřív.

Karolína Plíšková končí na US Open ve druhém kole. Nejvýše nasazená tenistka nestačila na Garciaovou Číst článek

A tak jako v minulých letech ve dnech volna mezi zápasy nejezdí trénovat do tenisového areálu. I když tentokrát není přelidněný, ale naopak spíš opuštěný.

„Ve volných dnech netrénuji, protože je to docela daleko. Hodina tam a hodina zpátky, je to celkem náročné. Spíš se snažím odpočívat, ale vždy chodím do fitka cvičit, zaběhat si, takže nějaká aktivita tam je. Nemůžu celý den jen ležet,“ dodala česká tenistka, která bude na hotelu nabírat síly na své další utkání proti domácí Jessice Pegulové.

Ve čtvrtek se na kurty dostane jiná česká tenistka Karolína Muchová, která bude bojovat o postup do třetího kola proti Rusce Anně Kalinské.