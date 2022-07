Hrála jsem pod prášky, mám zánět v zápěstí, přiznala Kvitová po konci na Wimbledonu

Byl to velký boj na centrálním dvorci, ale pro vás to těsně nedopadlo. Co zápas podle vás rozhodlo?

Měla jsem spoustu míčů, kdy jsem soupeřce mohla vzít servis, ale bohužel se mi to nepovedlo. Mohla jsem se podržet v prvním setu na servisu, ale ona zahrála dobře. Obecně si myslím, že to byl dobrý zápas na centrkurtu, plno lidí, bylo to krásné. Ve druhém setu jsem to chtěla podržet, aby byl tie-break, to se mi nepovedlo, ale je to sport. Co se týká ale i turnaje v Eastbourne, tak jsem ráda za to, jak to všechno bylo.

Narážíte na nějaký zdravotní problém?

Nechtěla jsem to moc rozpitvávat, ale hrála jsem pod práškama, protože mám zase nateklé zápěstí a mám v něm zánět. Každý den na tabletkách, ale kdyby to bylo hodně špatné, tak bych tu ruku šetřila. Když byl zápas, tak jsem to samozřejmě nechtěla skrečovat.

Jak moc velká komplikace je to pro vás teď?

Teď už mám po turnaji, tak uvidím, co mi řekne doktor, ale ruka je docela nateklá a bolí.

Za posledních pár měsíců jste těch zdravotních komplikací zažila dost. Cítíte to pak v takových těsných zápasech?

Spíš mě mrzí, že už ta ruka toho má strašně moc za sebou za ty roky. Letos to je už asi potřetí nebo počtvrté, co mi to zápěstí nateklo, je tam zánět a je to náročné fyzicky i psychicky. Pak to trvá se do toho dostat, než zase může trénovat a hrát. Je to náročnější, ale nic, co by se nedalo překonat.

Pak ale přijde velký zápas, který hrajete na centrálním dvorci a dostaví se euforie?

Ano, musím říct, že ten zápas měl světlé i tmavší chvilky, ale na cetrkurtu jsem si to užila a budu na to vzpomínat jen v dobré. Paula Badosaová hrála moc dobře, nedala mi nic zadarmo, bojovaly jsme obě až do konce a o tom ten sport je.

Co vás čeká teď, kromě léčení bolavého zápěstí?

Zápěstí bude alfa a omega dalších dnů a podle toho se pak uvidí, až se na to pan doktor podívá, co a jak dál. Určitě tomu budu ale muset dát nějaký čas, než se zahojí.