Petra Kvitová bude znovu světovou dvojkou, o finále v Istanbulu si zahrají Strýcová s Vondroušovou

„Na začátku zápasu jsem byla pomalá, necítila jsem se dobře při úderech. Byla jsem ráda, že jsem vyhrála aspoň dvě hry. Ve druhém setu jsem začala lépe podávat a už to bylo lepší. Jsem hrozně spokojená, že jsem se dostala do semifinále na prvním turnaji na antuce. Jsem zdravá, cítím se dobře a uvidím, co předvedu zítra,“ řekla v rozhovoru na kurtu Petra Kvitová.

První sada proti světové třináctce Anastasiji Sevastovové se jí na turnaji ve Stuttgartu nepovedla, udělala 14 nevynucených chyb, zatímco Lotyška jen dvě a po půl hodině prohrávala. Od druhé sady ale lépe podávala a zvýšila přesnost. Za dalších 64 minut vyhrála další dva sety a zvítězila 2:6, 6:2 a 6:3.

Díky bodům za účast v semifinále má Petra Kvitová jistotu, že se vrátí na pozici světové dvojky před Simonu Halepovou, která se z turnaje odhlásila kvůli zranění, jedničkou zůstane Japonka Naomi Ósakaová.

Češkám se při vstupu do antukové sezony výrazně daří také v Istanbulu. Barbora Strýcová sice od Kazašky Rybakinové dostala kanára, jenže pak dokázala vyrovnat v tie-breaku a sama pak vyhrála třetí set 6:0.

Do semifinále k ní postoupila v podstatně kratším zápase krajanka Markéta Vondroušová, když za pouhých 62 minut vyřadila Španělku Laru Arruabarrenovou 6:1 a 6:2.

Barbora Vondroušová s Markétou Vondroušovou spolu v Istanbulu měly hrát i čtyřhru, ale čtvrtfinálový zápas předem vzdaly a budou se soustředit na vzájemný souboj o postup do finále.

Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 886.077 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kvitová (3-ČR) - Sevastovová (7-Lot.) 2:6, 6:2, 6:3.

Tenisový turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Strýcová (ČR) - Rybakinová (Kaz.) 0:6, 7:6 (8:6), 6:0, Vondroušová (ČR) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:1, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Adamczaková, Mooreová (Austr.) - Strýcová, Vondroušová (ČR) bez boje.