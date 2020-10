Kvitová se chce na sezonu znovu připravovat v Dubaji. Kvůli opatřením možná přijde o české Vánoce

Aktuální sezonu kvůli několika drobným zraněním a celkové únavě raději ukončila, aby se její zdravotní stav ještě víc nezkomplikoval. Tenistka Petra Kvitová už vyhlíží nový rok, i když přiznává, že se jí teď kvůli koronavirové pandemii plánuje velmi složitě. Praha 7:52 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na US Open | Foto: USA Today Sports, Robert Deutsch | Zdroj: Reuters

„Nějakou přípravu samozřejmě udělat musím. Pokud to jen trochu půjde, tak ráda zase poletím do Dubaje,“ řekla Petra Kvitová na setkání s novináři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petra Kvitová opět plánuje předsezonní přípravu v Dubaji. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Z přípravy ve Spojených arabských emirátech v minulosti opakovaně těžil třeba Švýcar Roger Federer. Kvitové pomohla k výtečnému půlroku 2018 a ve stabilních podmínkách nabírala síly pro loňskou i letošní sezonu, výrazně ovlivněnou koronavirovou pandemií.

Ale protože je v každé zemi jiná situace a navíc se všechno stále rychle mění, je složité dívat se měsíce dopředu. Když to ale česká tenistka přesto udělá, tuší, že spousta věcí může být jinak.

Přišla by třeba o české Vánoce, pokud by musela odletět do Austrálie kvůli povinné karanténě ještě čtrnáct dní předtím, než tam začne hrát. Pořadatelé a tamní tenisová federace sice jednají o výjimkách, ale zatím není jasné, která varianta nakonec zvítězí. A Kvitová se už smířila i s tou nejnepříjemnější - bez svátečních dní se svými blízkými.

„Už jsem i slyšela, že bychom byli v karanténě a zároveň hráli i turnaj. To se ale zatím nepotvrdilo, proto je tam čtrnáctidenní karanténa. Nechtějí dovolit, aby přijeli tenisté z celého světa s covidem a nakazili všechny lidi kolem,“ podotkla česká tenistka.

„Samozřejmě uvítám, když se to povede, mohla bych být doma s rodiči na Vánoce. Bylo by to pro nás všechny lepší, ale ať už to bude jakkoliv, nějak to přijmu,“ dodala Kvitová, která letos i ve složitějším období uhrála čtvrtfinále, osmifinále a semifinále na třech grandslamových turnajích.