‚Budu si tenisu užívat, dokud můžu.‘ Kvitová na narozeniny bilancovala. Na svůj věk se necítí

Krátké volno mohla využít k odpočinku mezi dvěma turnaji. Vítězka z Dauhá Petra Kvitová se z Kataru přesunula do nedaleké Dubaje ve Spojených arabských emirátech, a právě tam už také strávila svůj narozeninový den. České tenistce je v pondělí 31 a stále má dost sportovních cílů. Dubaj 22:11 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na turnaji v Dauhá | Foto: imago images/Paul Zimmer | Zdroj: Reuters

Květina na stole v místnosti, odkud se Petra Kvitová do rozhovoru pro Radiožurnál na dálku přihlásila, sloužila prý jako dekorace, ale je možné, že nějaké česká tenistka během pondělí dostala přímo do rukou. Nebo aspoň na dálku společně s gratulacemi.

Už rok bojuje na tour jako třicátnice. V této věkové kategorii už také před pár dny v Kataru získala turnajový titul. Ve sbírání dalších úspěchů by chtěla ještě pokračovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tenistka Petra Kvitová za sebou vítězný turnaj v Dauhá, a před sebou další v Dubaji. Právě tam také oslavila dnešní narozeniny a natočila rozhovor pro Radiožurnál

Občas při nějaké příležitosti prozradí, co by ráda dělala po kariéře. Už dříve mluvila o studiích, ale na konec teď ještě rozhodně nemyslí.

„Necítím se na tolik, kolik mi je. Z tohohle pohledu je to fajn, ale samozřejmě s věkem asi budu mít jiné myšlenky, možná i do budoucna ohledně konce a takových věcí. I když si to úplně neuvědomuji, tak prostě čas běží hrozně rychle,“ prozradila Kvitová.

„Možná si ani neuvědomuju, jak dlouho ještě budu hrát, že to jednoho dne přijde a já si řeknu, že teda skončím. Zatím to tak není. Zatím je to fajn a budu si tenisu užívat, dokud můžu.“

Jako doma. Nasazená dvojka Bouzková se připravuje na turnaje v Mexiku Číst článek

Česká tenistka by ráda zažila Wimbledon takový, jaký byl před koronavirovou pandemií, tedy i s fanoušky v hledišti. Touží také po úspěchu na olympijských hrách v Tokiu. Netají se tím, že prioritou by měly být obecně velké akce, tedy hlavně grandslamové turnaje, ale vyhrávat chce pochopitelně na každém, na který dorazí. Třeba jako teď v Dubaji.

V Kataru před pár dny vybojovala svůj 28. turnajový titul, čímž se zařadila do nejlepší dvacítky v tomto hodnocení, a možná ještě o něco víc motivovala hráčky, které jsou na profesionálním okruhu teprve krátce. Třeba jako Dánka Clara Tausonová, která nedávno pro webové stránky WTA prohlásila, že by chtěla jednou hrát právě jako jednatřicetiletá česká tenistka.

„To jsem byla hodně překvapená a potěšená zároveň samozřejmě. Je hezké, že mladé holky ještě pořád takhle koukají na hrající holky a že jsem jedna z nich. Vážím si toho,“ usmívala se Kvitová.

Právě Tausonová triumfovala o víkendu v Lyonu. Stejně jako Petře Kvitové se jí povedlo vyhrát první turnaj na elitním okruhu WTA v 18 letech.