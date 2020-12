Když se to teď mění, není úplně příjemné načasovat formu, říká Kvitová o přípravě na novou sezonu

Tenistka Petra Kvitová už byla smířená s tím, že vánoční svátky neprožije doma. Jenže plány musí změnit a tak o žádný z obyčejů nepřijde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se bude Petra Kvitová připravovat na novou sezonu a jak bude trávit Vánoce

„Je pravda, že do Dubaje jsme letěli s plánem, že v půlce prosince bych měla letět do Austrálie. Když se to teď mění, tak není úplně příjemné načasovat formu. Ten tréninkový blok je pro mě až moc velký,“ vysvětluje třicetiletá tenistka a naráží na posunutí Australian Open.

Kvitová však věří, že do té doby neztratí formu a fyzičku, kterou v Dubaji nabírala.

„Opravdu musím hodně poslouchat tělo, abych to nepřehnala a tenis mě pořád bavil, protože trénink je něco jiného než zápasy a ty mám radši. Těším se, až to zase všechno vypukne a zkusím připravit nejlépe, jak to půjde,“ říká Kvitová, která nečekané volno využije k přípravě v domácích podmínkách a za Spartu si může zahrát domácí extraligu.

„Nevím, jaký je oficiální program turnajů, ale zatím se to plánuje tak, že by měl být turnaj na začátku ledna ve Spojených arabských emirátech a potom se přelétá do Austrálie, kde je přípravný turnaj v Melbourne a pak hned grandslam,“ vysvětluje česká tenistka.

Vánoce s rodinou

Ale avizované odložení Australian Open přineslo tenistce i pozitiva. Oproti očekávání stráví Vánoční svátky doma.

„Na Vánoce se těším, já je mám moc ráda. Je to období, kdy se celá rodina setká u vánočního stromečku. Jsem trojnásobná teta, tak je to s dětmi vždycky hezčí. Jsem ráda, že můžu být s rodinou, než zase odletím na dlouho pryč. Bude kapr, bramborový salát a dárečky mám připravené.“ dodala Kvitová.