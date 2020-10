‚Aspoň máme trošku obměnu.‘ Kvitová na Roland Garros potkává soupeřky, se kterými předtím nehrála

Tenistka Petra Kvitová má za sebou dva zápasy na Roland Garros a teď se připravuje na třetí. V sobotu ji čeká boj o postup do osmifinále antukového grandslamu. Všechny její úvodní duely v Paříži mají hodně společného. Zatím pokaždé se potkává se soupeřkou, na kterou ještě nikdy v kariéře nenarazila. Paříž 15:26 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na Roland Garros | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

„Musím říct, že mě fakt překvapilo, jak dobře hrála. A hlavně jak rychle, na Italku. Jiné Italky hrají úplně jinak,“ vyprávěla v Paříži Radiožurnálu Kvitová o své poslední soupeřce Italce Jasmine Paoliniové.

Bývaly časy, kdy si takové věci okamžitě psala do deníčku. Jen pár postřehů, hesel. Třeba: Italka – hraje rychle. Teď ale česká hráčka přiznává: „Upřímně, deníček mám, ale moc tam toho do něj teď nepíšu. Už ne, ale neměla bych to říkat nahlas.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tenistka Petra Kvitová zažívá hodně výjimečné Roland Garros. V čem, prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál

Nějaké poznámky a postřehy by se jí teď zřejmě hodily. O zatím „neznámé“ Italce byla řeč. V prvním kole si musela poradit s domácí Oceane Dodinovou, teď narazí na Kanaďanku Leylah Annie Fernandezovou, se kterou se ještě také nikdy neutkala.

„Myslím si, že rozhoduje spíš moje hra a moje nastavení než hráčky. Přijde mi, že poslední dobou, když začnu hrát, tak během pár gamů poznám, co ta holka hraje. Možná je to na druhou stranu i dobře, že to už tolik neřeším před zápasem a přijdu si na to sama,“ smiřuje se s vlnou nových hráček Petra Kvitová.

„Je nepříjemné hrát s někým, s kým jste předtím nehrál, protože nevíte, jak hraje. Zase na druhou stranu je dobře, že nové, mladé hráčky jdou nahoru a hrají dobře na turnajích. Aspoň máme trošku obměnu a fanoušci mají zase koho sledovat.“

Pokud bude úspěšná i v dalším zápase, mohla by v osmifinále v tradici pokračovat. Ve stejné části pavouku je také devatenáctiletá Francouzka Clara Burel, se kterou dvojnásobná wimbledonská šampionka také ještě nikdy nehrála.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 38 milionů eur):

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (7-ČR) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:3, Ostapenková (Lot.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 6:4, 6:2, Muguruzaová (11-Šp.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:3, 6:2, Keninová (4-USA) - Bogdanová (Rum.) 3:6, 6:3, 6:2, Sabalenková (8-Běl.) - Kasatkinová (Rus.) 7:6 (8:6), 6:0, Martičová (13-Chorv.) - Kuděrmětovová (Rus.) 6:7 (1:7), 7:5, 6:3, Ferrová (Fr.) - Rybakinová (14-Kaz.) 6:3, 4:6, 6:2, Badosaová (Šp.) - Stephensová (29-USA) 6:4, 4:6, 6:2, Džabúrová (30-Tun.) - Hibinová (Jap.) 7:6 (7:4), 6:4, Collinsová (USA) - Tausonová (Dán.) 6:2, 6:3, Fernandezová (Kan.) - Hercogová (Slovin.) 6:4, 3:6, 6:1, Čang Šuaj (Čína) - Cornetová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:3), Tigová (Rum.) - McHaleová (USA) 6:4, 6:3, Baraová (Rum.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:1, 4:0 skreč, Burelová (Fr.) - Juvanová (Slovin.) 7:6 (8:6), 6:2, Siegemundová - Görgesová (obě Něm.) 1:6, 6:1, 6:3.