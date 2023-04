Na žebříček už nekoukám, říká tenistka Kvitová po titulu z Miami. Teď se chce připravit na Wimbledon

Když v areálu pražské Sparty seděla před 12 lety po prvním triumfu na „tisícovkovém“ turnaji v Madridu, byla poprvé v kariéře tenistkou nejlepší světové desítky.

Teď po triumfu v Miami se do ní po delší době – konkrétně po roce a půl – vrací. Ale žebříček není to, co by Petra Kvitová sledovala, říká nejúspěšnější singlistka české éry.

„Návrat do desítky je samozřejmě bonus k tomu, co tu vidíte. Na žebříček už strašně dlouho nekoukám. Čísla tam jsou, budou, budou se měnit a jednou nebudou vůbec. Opravdu tohle neřeším, ale samozřejmě je to hezké,“ řekla Radiožurnálu Sport Kvitová.

To potvrzuje i její kouč Jiří Vaněk: „Hraje už jen pro tituly. Koukat na žebříček by mělo smysl, kdyby chtěla být první na světě. A to by musela vyhrát tři grandslamy. Jestli bude sedmá, šestá, nebo třetí, to byla v kariéře tolikrát. Tenis hraje víceméně kvůli tomu, aby urvala ještě nějaký titul.“

Vaněk se snaží Kvitové pomáhat jako kouč i jako její životní partner. Třeba i tím, že se snažil tenistku učit, aby příliš nevnímala, kde zrovna hraje.

Podmínky si nepřipouští

Kombinace vedra a vlhka pro Kvitovou není jako pro sportovce s astmatickými potížemi vítaná, ale i v takových podmínkách může uspět.

„To je pravda, tím se mě Jirka vždycky snažil namotivovat. V Cincinnati to také nemám ráda a přitom tam hraju dobře. To stejné v Miami, kde jsem měla pár čtvrtfinále. Měla jsem to nastavené v hlavě, že jedu každý míč, a nějak jsem si nepřipouštěla jiné věci. Tak se mi to pod kůži nedostalo,“ mluví Petra Kvitová o svém zatím posledním, třicátém titulu kariéry.

O ty další se může pokoušet v antukové části sezóny, v plánu má zatím turnaje ve Stuttgartu, Madridu, Římě a na Roland Garros.

„A na trávě mám zatím naplánováno Eastbourne a Wimbledon,“ dodává Petra Kvitová, které od začátku sezóny pomáhá i kondiční kouč Zdeněk Kompánek.

