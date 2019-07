Tenistka Kvitová ve volném dni uleví ruce. ‚Tělo ale něco dělat bude,‘ plánuje světová šestka

Drtivá většina tenistů ve volném dni na grandslamovém turnaji trénuje, ale jsou výjimky, které na kurtech nemusíte vůbec potkat. Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová se na svůj další zápas v Londýně připravuje mimo dvorce a na rozdíl od ostatních profesionálů raketu nevezme do ruky. Londýn 9:40 5. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězná radost Petry Kvitové | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

Jen málokdo trénuje mezi zápasy v takové intenzitě jako Španěl Rafael Nadal, který má tréninky často náročnější než samotné duely. Ale skoro každý jde na kurty ve dni volna aspoň z toho důvodu jako Barbora Strýcová: „Ta rutina bude samozřejmě pořád stejná. Je dobré se zpotit, když je člověk trochu unavený.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tenistka Kvitová ve volném dnu uleví ruce. ‚Tělo ale něco dělat bude,‘ plánuje světová šestka

To Petra Kvitová je výjimkou. Potit se zřejmě také bude, ale bez rakety a tenisáku: „Potřebuji, aby se ruka zase zregenerovala a byla připravená na další kolo. To tělo něco dělat bude, to je jasné. Raketu a míček ale do ruky brát nebudu, aby si to odpočinulo,“ vysvětluje pro Radiožurnál Petra Kvitová, že je pro ni na konci května natržený sval na levém předloktí stále velkou hrozbou. Během zápasů má občas strach, takže ruku nebude namáhat, když nejde o body.

„V Melbourne jsme měli úplně stejný model. Bylo to ale z jiných důvodů, kdy jsem byla unavená ze zápasů. Jsem ráda, že si to můžu dovolit. Jsem typ hráčky, která toho nemusí odehrát spoustu a nemusí špičkovat každý úder. Věci, které si chci zkusit, tak si zkusím s trenérem. Pak to v tom zápase někdy klikne…“

Plíšková ve Wimbledonu nastoupí proti Tchajwance. ‚Je nepříjemná,‘ říká česká jednička Číst článek

Připomíná Kvitová, že to u ní není poprvé, kdy je na grandslamovém turnaji bez herního tréninku. Zatímco řada jiných tenistů znejistí, když ve volném dni nepiluje své údery, česká hráčka přišla na to, že to její hře zase tak neublíží. A přišla na to už před lety, když často bojovala ze zdravotními problémy.

„Přišla jsem na to zkušenostmi a zraněním. Vyhrála jsem třeba zápas a bolela mě noha. Věděla jsem, že jí musím dát volno, jinak ten další zápas neodehraju. Pak jsem zase ten zápas odehrála dobře,“ věří Petra Kvitová, že jí ani tentokrát nemusí přestávky ve dnech volna uškodit.