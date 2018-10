Kvitové se méně daří ve druhé polovině roku. ‚Holky nejsou stroje, nějaký útlum má každá,‘ říká kouč

Do Singapuru odletěla natěšená s dobrou formou, ale teď bude bojovat o to, aby se z Turnaje mistryň nevracela zklamaná a s prázdnou. Tenistka Petra Kvitová totiž úvodní utkání prohrála a v tom druhém už potřebuje uspět. Singapur 12:19 22. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petře Kvitové se v druhé půlce sezony příliš nedaří | Zdroj: Reuters

Kdyby se volila tenistka prvního půlroku, neměla by zřejmě Petra Kvitová konkurenci, od ledna do konce června ovládla 5 turnajů, žádná ze singlistek elitního okruhu v tom období nesbírala výhry s větší úspěšností.

Plíšková po první výhře v Singapuru: Takhle dobrou hráčku jsem dlouho neporazila Číst článek

Už dlouho dopředu bylo velmi pravděpodobné, že se do Singapuru kvalifikuje, což se také potvrdilo, ale vítězit už se nedaří s takovou lehkostí.

„Dali jsme si za cíl dostat se mezi nejlepších 8, to se nám povedlo. Ze začátku se za tím hnala, pak, když viděla, že na to může dosáhnout, přišel útlum. Ale holky nejsou stroje, nejsou jako chlapi, nějaký útlum má každá,“ naráží kouč Jiří Vaněk na výsledkově slabší druhou polovinu roku.

Na grandslamech ve Wimbledonu a na US Open vypadla hned v 1. a ve 3. kole, povedl se jí paradoxně jen turnaj v Cincinnati, kde se jí v minulosti těžko dýchalo i hrálo, ale naopak v oblíbené Číně i kvůli předchozí nemoci neuspěla.

A přestože si odpočinula a kvalitně potrénovala, úvodní utkání na Turnaji mistryň se Svitolinovou z Ukrajiny nezvládla.

„Sice prohrála, ale nebortí se z toho. Jindy to bývá horší, teď to bere s úsměvem. Ví, že před sebou má další šanci a pořád můžu postupovat dál. Vidím pozitivum, že chce a bere to v pohodě,“ všímá si trenér.

Čekání na 48. výhru

Fyzicky i psychicky se Petra Kvitová cítí dobře. Na začátku roku přijala v nadsázce vyslovenou výzvu týmu vyhrát 50 zápasů v sezóně a už na konci jara ji měla skoro splněnou. Teď ale vůbec poprvé prohrála 3 utkání po sobě a na 48. vítězství čeká skoro měsíc.

Za dlouhou dobou bez vítězství je i dvoutýdenní přestávka před Turnajem mistryň, kterou využila k tréninku a úplnému uzdravení.

„Zápasy nebyly, ale zase se cítí dobře a odpočatá. Baví ji to, na turnaji je to o tom, že vám to v ten den musí sednout, abyste další tak výbornou hráčku porazili. Včera vyšel výborně zápas Svitolinové a nikde není psáno, že zítra nevyjde Petře. Pak by bylo všechno otevřené,“ věří trenér Petry Kvitové Jiří Vaněk.

Další zápas v bílé skupině čeká Petru Kvitovou v úterý od půl druhé českého času proti světové dvojce Caroline Wozniacké, po nic nastoupí na kurt v Singapuru Karolína Plíšková a Elina Svitolinová.