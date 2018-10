Dostala zabrat, ale přetrénovaná není. Petra Kvitová měla na trénink před Turnajem mistryň dost času

„Čas jsem měla, ale musím říct, že jsem ho nějak promrhala,“ směje se na Radiožurnálu Petra Kvitová. Tentokrát měla celkem dost času třeba na výběr šatů pro slavnostní příležitosti v Singapuru.

Že se zúčastní Turnaje mistryň, věděla díky výborným výsledkům v roce už dost dlouho dopředu, ale těch několik týdnů celkem rychle uteklo. I kvůli tréninkovým blokům, které tentokrát mohla do svého kalendáře místo honby za potřebnými body zařadit.

„Dostala jsem zabrat, ale nejsem přetrénovaná ani unavená z toho, že bych pořád hrála tenis. Program na posledních 14 dní jsme udělali dobře. Cítím se fajn a když se těším, je to nejlepší, co může být,“ věří.

Těšit se mohou třeba i rodiče Petry Kvitové, kteří tenistku tentokrát do Singapuru doprovodí. I proto, že je to zřejmě poslední příležitost se tam kvůli zápasům podívat, protože od příštího roku bude Turnaj mistryň na deset let v Číně.

„Bude to zase něco jiného a doufám, že se jim tam bude líbit. Naši byli už všude, jen ne tam. Takže se těší a já se těším, že je tam budu mít,“ dodává Kvitová.

Účast rodičů ještě zvýší už tak vysoký počet česky mluvících návštěvníků Singapuru. Jistou účast na Turnaji mistryň mají deblové páry Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Andrea Sestiny Hlaváčková, Barbora Strýcová a pak ještě Květa Peschkeová s brněnskou rodačkou hrající za Spojené státy Nicole Melicharovou.

'Celý fedcupový tým'

Celkem solidní šance dostat se mezi osm nejlepších singlistek roku má ještě Karolína Plíšková, která aktuálně drží poslední postupové místo.

„Je tam víceméně celý fedcupový tým, pokud se Kája kvalifikuje. Pro tak malou zemi, jako jsme my, je to úspěch. Je krásné, že se tam potkáme. Když jsme tam hrály s Luckou Šafářovou, bylo to také něco jiného,“ vzpomíná Petra Kvitová.

Deblistkám začne turnaj o pár dní později než singlistkám, které startují už tuto neděli. Soupeřky určí Petře Kvitové a případně i Karolíně Plíškové, pokud se do Singapuru kvalifikuje, páteční los.