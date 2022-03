Není to ideální hra, ale snažím se, říká Kvitová před osmifinále v Miami. Radost jí dělá Fruhvirtová

Dvě české tenistky se připravují na osmifinálové zápasy na turnaji v Miami. Šestnáctiletá Linda Fruhvirtová vedla nad Viktorií Azarenkovou 6:2 a 3:0, když soupeřka utkání vzdala a Petra Kvitová si ve dvou setech poradila s Američankou Lauren Davisovou a o čtvrtfinálovou účast zabojuje s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou. „Letos obecně bojuji, tak jsem ráda, že jsem vyhrála dva zápasy v řadě,“ říká Kvitová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Miami 11:51 28. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Jak se vám daří a jak zvládáte hrát v podmínkách v Miami, kde je asi docela vedro?

Teď už dobře po zápase, díky. S vedrem to není tak hrozné, docela fouká, ale dnes už bylo docela příjemně.

Jak berete postup do osmifinále?

Letos bojuji obecně, tak jsem ráda, že jsem vyhrála dva zápasy v řadě a že mám zítra možnost urvat další zápas. Není to tu úplně oblíbené, s ohledem na vedro a vlhkost kvůli mému astmatu, ale zatím se s tím peru.

To astma vás v minulém zápasu trápilo nějak víc?

Složité to bylo, ale ne kvůli dechu. Moc jsem toho nenahrála a nenatrénovala, takže každý zápas je těžký a musím to přebojovat a urvat, což se povedlo. Není to ideální hra, co předvádím, ale snažím se do toho dostat.

Jak je to s vaší rukou, stěžovala jste si na problémy se zápěstím?

Ruka zatím drží, to je důležité. Zatím se to neozývá, ale ozývají se jiné věci. Bohužel tu zase máme balony, se kterými mě to vždycky začne bolet. Nechci to zakřiknout, ale zatím je to vše v pohodě.

O postup do čtvrtfinále budete hrát s Veronikou Kuděrmětovou, loni jste ji porazila jak v Cincinnati, tak v Madridu.

Přijde mi, že ona poslední dobou hraje hodně dobře. Došla daleko v Indian Wells, v Dubaji. Bude to těžká soupeřka, má dobrou formu, hraje rychle. Bude to hodně o servisu a returnu, ale zase se na to těším, budeme hrát večer, tak si to užiju.

Zmínila jste turnaj v Dubaji, kde jste prohrála s pozdější vítězkou Jelenou Ostapenkovou, jak moc vás to tehdy mrzelo?

Tam chyběl kousek. Doufám, že jsem to úplně nezapomněla. Musím říct, že mě nakopl zápas s Arynou Sabalenkovou a i pak s Ostapenkovou. O to víc mě to mrzí, ale byl to super turnaj, i když se to nepovedlo.

Co říkáte na výkony šestnáctileté Lindy Fruhvirtové, která je taky v osmifinále a občas o vás mluví jako o svém vzoru?

Jo? Tak ani nevím, to je milé. Je to super, jsem strašně ráda, že jí to jde a je mi líto, jak to skončilo s Azarenkovou. Doufám, že jí to ten moment úplně nezkazilo. Fandím jí, je to super holka a jsme všichni rádi.

Máte pořád chuť se rvát i s těmi zdravotními problémy?

Jak kdy. Musím říct, že někdy je to horší a někdy lepší. Zatím bojuji sama se sebou, o to je to těžší, ale zatím to zvládám, tak uvidíme, jak dlouho. Když jsem na kurtu tak chci vyhrát, poprat se o to.

Lidé vás ale stále chtějí vidět bojovat, bylo vidět, že vám i v souboji s domácí hráčkou fandili?

Musím říct, že bylo hodně lidí a bylo to fajn. Zápasy bez lidí byly utrpení. S Američankou je to trochu jinačí, fandili určitě jí, ale podpora fanoušků je fajn a i nějací Češi tady jsou, tak to bylo příjemné.