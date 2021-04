Kvitovou čeká turnaj na zelené antuce v Charlestonu. ‚Jsem v dobré kondici, s olympiádou v Tokiu počítám‘

Po třech letech zase zažije, jaké to je hrát na zelené antuce. Tenistka Petra Kvitová se poprvé od roku 2018 představí na turnaji v americkém Charlestonu, který původně v plánu neměla. I o tom vyprávěla na dálku Radiožurnálu před svým úvodním zápasem. Jako nasazená trojka má v prvním kole volný los. Rozhovor Charleston 21:20 5. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová. | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

Jak se máte?

Je to dobré, je tady teplo, to je důležité.

Jak jste se rozhodla tento turnaj hrát? Dostala jste volnou kartu...

Původní plán byl trošku úplně jiný, že ho hrát nebudu, protože jsem chtěla být doma a připravit se na antuku. Ale měli jsme ze začátku informaci, že do Německa mě nepustí, když budu v České republice a nemohla bych tam hrát turnaj. Proto jsme se rozhodli zůstat v Americe, abych se připravila na antuku a potom plynule přejela do Stuttgartu.

Každopádně teď se situace změnila, ale už jsem byla v hlavě nastavená na to, že tady ten turnaj hraju, že je tady hezké počasí a příprava na antuku by tady mohla být fajn. Ať už to dopadne jakkoliv, to tady momentálně úplně neřeším. Spíš to beru, že si zahraju na antuce, že strávím čas v pěkném počasí a že se nějak připravím na evropskou šňůru potom.

O kolik to bylo jiné v Charlestonu roce 2018 a teď? (tehdy vypadla ve druhém kole s Kristýnou Plíškovou)

Zatím to moc jiné není. Vzpomínky na to samozřejmě nemám úplně nejhezčí, ze začátku jsem hodně přemýšlela, jestli to hrát nebo ne, ale okolnosti prostě byly takové. Teď s covidem je samozřejmě všechno těžší, i to určitě hrálo roli. Na druhou stranu o moc horší než před třemi lety už to být nemůže, takže snad to bude trochu lepší.

Co letos čekáte od antuky? Loni jste jí tak nějak preventivně vynechávala, letos pojedete vše, co se dá?

Upřímně ještě úplně nevím, přeci jenom je teď od začátku roku turnajový program celkem nabitý, když se posunulo Australian Open. S tímhle turnajem se moc nepočítalo, program byl od začátku úplně jiný. Bude to adaptace, jako celý život v tenise.

Loni jsem antuku radši vynechávala kvůli ruce, abych byla připravená. Ruka teď vypadá dobře, nebolí, není tam nic, co by se s tím momentálně mohlo stát, což se může každým dnem změnit. Teď je to ale v dobré kondici, tak doufám, že to vydrží. Letos uvidíme, spíš asi jak vydrží tělo a jak to všechno půjde.

Dala byste si zase jako loni French Open na podzim, nebo byste radši původní termín? Teď je to totiž zase takové všelijaké...

Je to teď všelijaké, ale já bych si to asi dala raději v normálním termínu, aby se to zase vracelo do normálu. Mají tam střechu, takže to bude lepší, když bude pršet, což v Paříži prší docela často. Počasí je tam proměnlivé, ale já bych byla radši, kdyby se to všechno vrátilo do normálu tak, jak jsme byli zvyklí.

I s olympiádou?

Zatím jsem slyšela jen to, že olympiáda bude, takže s tím počítám. Bude to bez zahraničních diváků, co jsem slyšela, tak doufejme, že aspoň Japonci přijdou a že jich tam bude hodně.