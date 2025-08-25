Poslední zápas wimbledonské šampionky. Petra Kvitová se po porážce loučí s kariérou i US Open
Kariéra tenistky Petry Kvitové skončila porážkou. Dvojnásobná wimbledonská šampionka prohrála v 1. kole US Open s Francouzkou Diane Parryovou jednoznačně 1:6, 0:6. Kvitová s předstihem avizovala, že newyorský grandslam bude pro ni znamenat rozlučku se soutěžnímu kurty. Její poslední duel trval ve Flushing Meadows jen 52 minut.
Pětatřicetiletá Kvitová, která se vrátila v únoru po mateřské přestávce, prohrála osmý zápas z devíti, do kterých po loňském porodu syna Petra nastoupila. Na US Open startovala držitelka 31 titulů na okruhu WTA díky takzvanému chráněnému žebříčku.
Po návratu neuspěla Kvitová ani při třetím grandslamovém startu. V 1. kole skončila také na Roland Garros a ve Wimbledonu. Jediné vítězství vybojovala v květnu na antukovém turnaji v Římě, kde porazila Rumunku Irinu Beguovou.
Kvitová odehrála poslední utkání kariéry na Grandstandu - třetím největším kurtu ve Flushing Meadows. Zahrála v něm ale jen pět vítězných míčů a doplatila na 21 nevynucených chyb. Pětkrát přišla o servis, nevypracovala si ani jeden brejkbol. Udělala také šest dvojchyb a měla úspěšnost prvního servisu 41 procent.
Jediný game získala teniska z Fulneku ve čtvrté hře první sady, kdy snížila na 1:3. To bylo ale z její strany vše, dalších devět her prohrála a rozlučku zakončila "kanárem". Ve druhé sadě získala jen deset fiftýnů.
Slzy a ovace od fanoušků
Po utkání se Kvitová objala s trenérem a manželem Jiřím Vaňkem, neubránila se slzám. Vysloužila si potlesk fanoušků a dočkala se rozlučky od pořadatelů v podobě krátkého videa.
Vedle dvou wimbledonských titulů z let 2011 a 2014 získala Kvitová během kariéry bronzovou medaili na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, šestkrát triumfovala ve Fed Cupu, respektive Poháru Billie Jean Kigové. Ve světovém žebříčku byla nejvýše na druhém místě. Startovala na 62 grandslamech, čímž podle analytického webu Opta překonala Helenu Sukovou.