‚Přišlo mi, že začalo hrozně foukat.‘ Kvitová lituje vyřazení z US Open, porážka bude bolet dlouho

V hodně vyrovnaném duelu získala Kvitová více bodů než Rogersová (121:109). K vítězství se ale neprostřílela ani 58 vítěznými míči. „Potřebovala bych jich padesát devět,“ řekla třicetiletá hráčka s úsměvem.

„Bohužel mi přišlo, že začalo hrozně foukat a najednou mi to úplně odfouklo. Je to smůla a mrzí mě to strašně moc a asi to bude ještě dlouho bolet. Ona hrála fakt dobře, já jsem bojovala až do posledního míče a bohužel to dnes nevyšlo.“

Během prvního velkého turnaje po koronavirové pauze prohrála Kvitová svůj první zápas, na US Open tři vyhrála a ve čtvrtém byla míč od postupu.

„Jsem ráda, že jsem tady mohla být a že se US Open konalo. Také, že jsem se nezranila a hrála jsem dobrý tenis,“ zhodnotila své účinkování v New Yorku.

Další turnaj, kde by se Kvitová mohla objevit je v Římě, ale tam svoji účast aktuálně dvanáctá hráčka světa prý ještě promyslí. Naopak účinkování na Roland Garros si nechce nechat ujít.

„Budu to muset zvážit, jestli pojedu do Říma. Zatím si myslím, že asi ne, ale to je momentální pocit. Na French Open bych jet chtěla, tak se na to musím připravit.“