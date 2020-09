K dříve neoblíbenému turnaji si v posledních letech našla Kvitová cestu. Nyní stojí v osmifinále US Open

Tenistka Petra Kvitová bude bojovat o postup do čtvrtfinále US Open, do kterého se může dostat potřetí od roku 2015. Ke grandslamu v New Yorku si musela z různých důvodů delší dobu hledat cestu, ale v posledních sezónách se jí na něm dařilo mnohem víc než třeba v oblíbeném Wimbledonu. Od zpravodaje z místa New York 20:39 6. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na US Open | Foto: USA Today Sports, Robert Deutsch | Zdroj: Reuters

Z tamních klimatických podmínek měla vždy velký respekt a ani rušný areál a přelidněné centrum nevyhledávala, ale přesto si do New Yorku často létala pro dobré výsledky a zásadní události.

Právě v Americe začaly kdysi její astmatické potíže, se kterými se vyrovnala tak, že v roce 2009 jako hráčka osmé desítky žebříčku senzačně porazila tehdejší světovou jedničku Rusku Dinaru Safinovou.

Před třemi lety se právě na US Open zřejmě definitivně utvrdila v tom, že její návrat po těžkém zranění a operaci silně pořezané ruky může být úspěšný. To když ve strhující noční show porazila Španělku Garbině Muguruzaovou, která se tenkrát po US Open i tak místo Karolíny Plíškové stala světovou jedničkou.

„Silný zážitek na night session hrát proti světové trojce. Dlouho jsem nehrála... vlastně to bylo letos poprvé, co jsem hrála s takhle silnou hráčkou. Tyhle zápasy mám ráda, možná radši než některé jiné,“ vyprávěla tenkrát Kvitová, která se v New Yorku dlouho necítila komfortně, ale našla způsob, jak i v tamních přísných podmínkách častěji vítězit.

A to jak s fanoušky, tak jak se ukazuje i v současné koronavirové době, i bez nich: „Budu si to tady v bublině dál užívat a snažit si to udělat hezký... a nějak to dopadne,“ říká pro Radiožurnál.

‚Musím si najít rytmus‘

V letech 2015 a 2017 došla na US Open do čtvrtfinále, o které bude bojovat i v neděli večer proti domácí Shelby Rogersové, kromě toho ještě třikrát dosáhla na osmifinále.

„Je pravda, že je to v posledních letech na US Open lepší. Asi si musím najít svůj rytmus a tím, že o dni volna nejezdím na tenis, tak si od toho snažím i mentálně odpočinout. Letos jsou kurty o něco rychlejší, což v minulých letech úplně nebylo,“ popisuje Petra Kvitová.

A uzavírá s tím, že možná i menší očekávání mohla způsobit, že se ji v minulých letech v New Yorku celkem dařilo. Od roku 2015 včetně zatím vybojovala na US Open 17 vítězství, tolik jich za tu dobu nenasbírala na žádném jiném grandsalmovém turnaji. V neděli po 21. hodině bude usilovat o další.