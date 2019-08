‚Je to záhul na psychiku.‘ Tenistka Kvitová má stále problémy s rukou a zvažuje konec sezony

Na US Open v New Yorku dosahovala v posledních letech nejlepších grandslamových výsledků, ale v tomto roce to určitě platit nebude. Tenistka Petra Kvitová opouští turnaj už po druhém kole, navíc s hodně nejasnou budoucností. New York 7:37 30. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Petra Kvitová opouští US Open už po druhém kole, navíc s hodně nejasnou budoucností | Foto: Aaron Doster-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Těsně před Roland Garros si natrhla sval na levém předloktí, a i když se pak místo díky několikatýdennímu klidu zahojilo, potíže má stále.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslední grandslam sezóny opouští Petra Kvitová brzy a teď se bude rozhodovat, jestli to pro ni nebude i poslední turnaj v sezoně. Více si poslechněte v reportáži Jaroslava Plašila

„Je to takové zvláštní. Kdyby to bylo utrhnuté, tak je jasné, že nehraju. Takhle se s tím dá pořád nějak hrát a pořád se s tím bojuje. Ono to nebolí, ale je to nateklé, což znamená, že v tom něco je, ale během zápasu jsem na to fakt nemyslela,“ prozradila Radiožurnálu Petra Kvitová, která své vyřazení od Němky Petkovićové nesvalovala na zdravotní potíže, ani na to, že od konce května, kdy se odhlásila z grandslamového Roland Garros, odehrála jen sedm zápasů.

Ale také ví, že psychice nepřidá, když neví, co udělat, aby už měla klid. „Je to docela záhul na psychiku,“ dodala.

Kvitová se na US Open loučí ve druhém kole. Muchová postoupila a narazí na Serenu Williamsovou Číst článek

I teď po návratu z New Yorku plánuje další vyšetření a pak se svým týmem poradí, co dál. „Jestli budeme pokračovat ve stejném režimu jako doteď, nebo uděláme nějakou radikální změnu. Momentálně si myslím, že zdraví je přednější,“ nevylučovala tenistka ani úplný konec sezóny, i když je díky výtečným výsledkům z první části roku velmi blízko od toho, aby se kvalifikovala na Turnaj mistryň do Číny.

„Upřímně vám teď řeknu, že je mi to asi momentálně úplně jedno. Takže asi až se vzpamatuji z tady toho turnaje, tak mi to zase úplně jedno nebude. Ale teď bych chtěla dát do pořádku ruku, ať je to jakkoliv a zakončit sezonu nějak dobře,“ přiznala Petra Kvitová, která možná vymění tenisové kurty za fotbalové stadiony, případně stihne obojí.

Jako fanynka pražské Slavie by ráda viděla, jak její oblíbený tým povede v zápasech s Barcelonou, milánským Interem či Dortmundem. „To je těžká skupina. Ne tragická, ale těžká,“ okomentovala i čerstvé fotbalové události Petra Kvitová.