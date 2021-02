S Venus je to vždycky strašně náročné, hodnotí Kvitová svůj první zápas od loňského září

Petra Kvitová zvládla na turnaji v Melbourne vstup do nové sezony na výbornou a ve svém prvním zápase od loňského září porazila Venus Williamsovou 7:6, 7:5. „Jsem ráda, že jsme to zvládly ve dvou setech, ale trvalo to dvě hodiny, tak to bylo dlouhé,“ řekla čtvrtá nasazená hráčka v rozhovoru pro Radiožurnál. Melbourne 14:31 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová porazila Williamsovou v osmém vzájemném zápase po dvouhodinovém boji popáté.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Petrou Kvitovou po výhře nad Venus Williamsovou

„Musím říct, že se mi hrálo docela dobře, s Venus je to vždycky strašně náročné. Já jsem ráda, že jsme to zvládly ve dvou setech, ale trvalo to dvě hodiny, tak to bylo dlouhé,“ popisovala Kvitová po zápase Radiožurnálu.

Naposledy se však Kvitová z výhry nad starší ze sester Williamsových radovala v roce 2014 během wimbledonského turnaje, ale nad minulost před zápasem nemyslela.

Kvitová si v Melbourne poradila s Venus Williamsovou, do osmifinále prošla i Bouzková Číst článek

„To jsem v hlavě neměla. Já vím, že jsem s ní naposledy prohrála na tři sety. Hlavně v Indian Wells to bylo špatný a bolavé to bylo i na US Open. Vždycky to byl hrozný boj a ta výhra ve Wimbledonu, to bylo rozhodující a tam se to zlomilo,“ zavzpomínala na vzájemné duely s Venus Williamsovou česká tenistka.

Poprvé se však jejich duel rozhodl už ve dvou setech. Úvodní sadu, v níž Američanka jako první prolomila soupeřce podání, získala nakonec Kvitová v tie-breaku 8:6, když proměnila čtvrtý setbol. Ve druhém setu vybojovala výhru 7:5.

„Myslím, že je dobře, že jsem měla hned na začátek zápas s ní. Neměla jsem extra nervy, ty přišly až v koncovkách setů,“ dodala spokojená Kvitová.