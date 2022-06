Nikdo to nečekal, říká Kvitová o vydařené generálce. V dějišti Wimbledonu už vyhlíží první zápas

Do Wimbledonu nevstupuje jako velká favoritka, ale náladu a sebedůvěru by mohla mít lepší ve srovnání s minulými týdny a měsíci. I v komplikované sezoně se spoustou zdravotních problémů se Petře Kvitové povedlo vyhrát 29. turnajový titul v ženské dvouhře. A do pronajatého domku poblíž wimbledonského areálu dorazila jako čerstvá šampionka z travnatého turnaje v Eastbourne. Londýn 15:05 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

„Máme takovou malou zahrádku, ona je to řadovka, klasický úzký anglický domeček, ale vevnitř je to docela moderní. Rodina má i děťátko, takže je tam postýlka a růžový nosorožec,“ popisuje pronajatý domek poblíž wimbledonského areálu dvaatřicetiletá česká tenistka.

Petra Kvitová představuje dům, ve kterém zatím moc dlouho nepobyla, ale teď se bude snažit, aby v něm nějakou dobu vydržela. To by totiž znamenalo, že pokračuje v turnaji, který i přesto, že se na něm tentokrát nehraje o body do žebříčku, považuje za největší na světě.

„Určitě se těším. Je to Wimbledon, takže je to jasný.“

29. titul nečekala

Velká očekávání ale nemá, snaží se být v klidu, třeba v takovém, v jakém dokázala odehrát minulý turnaj v Eastbourne. Včetně finálového duelu s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska.

„Spadlo to tak samo z nebe. Nikdo to nečekal a já už vůbec ne, po té sezoně se spoustou zranění to bylo nahoru a dolů, spíš dolů. To, že jsem na trávě, ačkoliv jsem na to trénovala, urvala titul, to bych nečekala,“ vrátila se Petra Kvitová k minulému turnaji, který jí mohl dát sebevědomí v dlouho složité sezoně. I třeba proto, že na trávě velmi dobře servírovala, což jí před tím až tolik nešlo.

„My jsme docela hodně servírovali, takže poslední dobou to konečně zdraví dovolilo,“ doufá Petra Kvitová, že jí zdraví vydrží i do Wimbledonu, do kterého vstoupí kvůli rozlosování až druhý hrací den, tedy v úterý. A je za to ráda, že má v dějišti grandslamu ještě jeden den na víc.

„Myslím, že den volna pomáhá. Naposledy jsem ho měla v Birminghamu, kde jsem prohrála a měla den volna a od té doby jsem pak hrála každý den,“ vyjmenovala Petra Kvitová dva travnaté turnaje, kterých se před začátkem letošního Wimbledonu zúčastnila.

V minulosti platilo, že když se jí dařilo v Eastbourne, bylo to dobré i na grandslamu, ale bylo to v letech 2011 a 2014, a tedy už dost let zpátky, upozorňuje s úsměvem česká tenistka.

„Nedělala bych z toho velký závěr, že jsem vyhrála turnaj, to se tak nějak občas stane. Neskáču úplně do nebes,“ řekla po příjezdu do Londýna Petra Kvitová.

Found my new favourite postbox ♥️@Wimbledon trophy included! pic.twitter.com/TxkpB5ShrU — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) June 20, 2022