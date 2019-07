‚Jsem ráda, že jsem prolomila prokletí.‘ Kvitová uhrála postup do osmifinále na neoblíbeném dvorci

Vypadá to, že už nikdo nikdy neuvidí Petru Kvitovou prohrát na dvorci číslo dva.

Doufejme! Jsem ráda, že jsem takové to prokletí kurtu číslo dvě prolomila, tak jako minule na jedničce. Samozřejmě ale vím, že o tom to není.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petra Kvitová si v rozhovoru s Jaroslavem Plašilem pochvalovala, že prolomila prokletí dvorce číslo dva

Jste pověrčivá?

Pověrčivá zase tolik nejsem, bývala jsem horší, když jsem byla mladší.

Plíšková zvládla zápas s obávanou soupeřkou a jde na Muchovou. ‚Má nepříjemnou hru,‘ říká o krajance Číst článek

Teď máte asi také jiné starosti než sledovat, kdy jste jak hrála na jakém kurtu. Jak to vypadá s vaší rukou?

Starost je tam pořád. Jak jsem toho tolik neodehrála, tak je ruka trochu unavenější a musím se o ni hodně starat. Nápor je na ni momentálně hodně velký, čtyři týdny nic nedělala a najednou odehrála tři zápasy v plné palbě na trávě, kde si nemůžu ani chvilku oddechnout. Cítím ji, ale zatím je to pořád taková dobrá bolest.

Během zápasu jste se zbavila tejpu, překážel vám ve hře?

Tejp byl dobrý, ale trochu se začal uvolňovat, což mi vadilo. Radši jsem ho sundala, abych se zbytečně nerozptylovala. Po psychické stránce je lepší hrát s tejpem, aspoň nějakým způsobem mi to něco drží, ale ve druhé půlce zápasu jsem se cítila už fajn, tak jsem to ani moc neřešila.

Lepší než sundat čelenku, což děláte za nepříznivého stavu.

To je pravda, čelenka mi zatím držela celý první týden, tak doufám, že to bude takhle pokračovat i dál. Pověrčivost tam vlastně občas je, co si budeme povídat.