Dělám všechno, abych Wimbledon hrála, vzkázala Kvitová. O strartu rozhodne nejspíš před losem

Petra Kvitová na své účty na sociálních sítích vyvěsila krátce po poledni fotku, kde sedí na trávě na jednom z wimbledonských kurtů. „Jsem zpátky! S radostí vám můžu říct, že se mi ruka zlepšuje, právě jsem poprvé zahrála pár míčků na téhle krásné trávě. Dělám všechno, co můžu, abych tu mohla hrát, ale konečné rozhodnutí udělám až později v tomto týdnu. Držte palce!“ napsala tenistka.

Aktuálně šestá hráčka světového žebříčku léčí natržený sval na levé ruce, kterou si poranila v květnu před začátkem pařížského Rolland Garros. Už tehdy mluvila o tom, že by ve Wimledonu ráda startovala.

„Budu dělat všechno pro to, abych Wimbledon hrála. To je jasný. Záleží asi, jak budu připravená, nebo nepřipravená. Věřím tomu, že to bude brzo v pořádku a čas tam nějaký je, takže si myslím, že se to dá zvládnout,“ řekla Radiožurnálu. O svém startu v Londýně se Petra Kvitová rozhodne zřejmě do pátečního losování.

Petra Kvitová na Wimbledonu od své premiéry v roce 2008 nikdy nechyběla. Letos už ale nějaké turnaje musela odříct. Kvůli poraněné ruce vynechala grandslamové Rolland Garros. Od té doby navíc v podstatě ani nedržela raketu v ruce, takže nemohla minulý týden obhajovat titul na trávě v Birminghamu.

Sezonu přitom Kvitová rozjela ve velkém stylu. Vyhrála turnaj v Sydney a postoupila do finále grandslamového Australian Open. Pak slavila titul ve Stuttgartu a zahrála si finále v Dubaji. I proto je v pořadí letošní sezony mezi tenistkami druhá a doufá ve start v hlavní soutěži Wimbledonu, která začne příští pondělí.