Plíšková bude mít nového trenéra, potvrdila angažování Tomáše Krupy

Tomáš Krupu jako nového kouče potvrdila Karolína Plíšková na tiskové konferenci po semifinále Turnaje mistryň, ve kterém prohrála s Caroline Wozniackou po boji 6:7 a 3:6.

V Singapuru aktuální českou tenisovou jedničku koučovala Australanka a bývalá výborná deblistka Rennae Stubbsová. Šlo ale pouze o jednorázovou spolupráci.

Do poloviny září byl trenérem Karolíny Plíškové David Kotyza, pak s ním ale tenistka spolupráci ukončila. V některých ohledech se naše názory a pohled na věc rozcházely. Neshodli jsme se na strategii mého dalšího tenisového vývoje,“ vysvětlila tehdy.

Angažmá Tomáš Krupy u Plíškové před několika týdny potvrdila Barbora Strýcová, od které kouč odešel. Ví se to dlouho a je to po US Open daná věc. Ona si ho vyžádala, tak ho má,“ řekla jednatřicetiletá Strýcová na dnešní tiskové konferenci v Praze.