Plíšková má na Turnaji mistryň ve skupině Muguruzaovou, Ostapenkovou a Venas Williamsovou

V Červené skupině jsou světová jednička Simona Halepová z Rumunska, Ukrajinka Elina Svitolinová, Dánka Caroline Wozniacká a Caroline Garciaová z Francie.

„Myslím, že složení mojí skupiny je pro mě lepší než té druhé. Hrajeme všechny podobným stylem. Se všemi se znám dobře, snad se připravím, jak nejlépe můžu, a odehraju dobré zápasy,“ řekla Plíšková, která celý turnaj rozehraje. V neděli nastoupí od 11:00 českého času proti sedmatřicetileté Venus Williamsové.

Se soupeřkami ve skupině má Plíšková dohromady pozitivní bilanci 9:3. Nejlépe je na tom s královnou Wimbledonu Muguruzaovou, nad kterou vede 6:2. Loni Španělku porazila právě ve skupině v Singapuru, letos přidala výhry ve Fed Cupu a v Indian Wells, ale naposledy v Cincinnati prohrála. „V poslední době šla hodně nahoru, daří se jí. Všechny naše zápasy byly těžké,“ řekla Plíšková.

S vítězkou Turnaje mistryň z roku 2008 a bývalou jedničkou Venus Williamsovou se Plíšková utkala dvakrát a jednou vyhrála. „Byly to dva velmi těžké a vyrovnané zápasy. Naposledy jsem ji porazila na její domácí půdě při loňském US Open. Když se jí daří a cítí se dobře, je to proti ní hrozně těžké," konstatovala Plíšková.

Novicka na vrcholu sezony Ostapenková hraje rychle a razantně. „Je to střelkyně. Její slabinou je servis, ale odzadu má velmi nebezpečné údery,“ řekla česká esová královna o Lotyšce, kterou letos v Austrálii porazila 10:8 v třetí sadě.

V Singapuru Plíškovou doprovází přítel a manažer Michal Hrdlička, kondiční trenér Martin Nosko a v roli trenérky pomáhá Australanka Rennae Stubbsová.

Hráčky se utkají ve skupině každá s každou a vždy dvojice nejlepších postoupí do semifinále. Celková dotace činí sedm milionů dolarů a neporažená vítězka si může na konto připsat přes dva miliony. Hrát se začne v neděli 22. října. „Sezona je hodně dlouhá a náročná, ale na takové myšlenky není čas. Teď je tady vrchol sezony a já udělám pro úspěch maximum,“ řekla Plíšková.

Los základních skupin Turnaje mistryň v Singapuru:

Červená skupina:

Simona Halepová (1-Rum.)

Elina Svitolinová (4-Ukr.)

Caroline Wozniacká (6-Dán.)

Caroline Garciaová (8-Fr.)

Bílá skupina:

Garbiňe Muguruzaová (2-Šp.)

Karolína Plíšková (3-ČR)

Venus Williamsová (5-USA)

Jelena Ostapenková (7-Lot.)