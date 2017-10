Plíšková očima trenérky Stubbsové: Grandslam přijde. Karolína je chytrá, zpracuje každou připomínku

Při vzpomínce na Helenu Sukovou se obličej Rennae Stubbsové výrazně změní, ústa se v něm prohnou do většího oblouku a oči se ještě víc otevřou. Vždyť se Sukovou v roce 1992 vybojovala svůj první deblový titul na okruhu WTA a pak k nim ještě přidávala další, podobně jako třeba později s Květou Peschkeovou.

Stubbsová ale vzpomíná i na jiné české hráčky, obdivovala Martinu Navrátilovou, vzorem jí byla Hana Mandlíková, s uznáním mluví o velkých tenisových úspěších malé země a teď touží být u dalšího. Poprvé jako trenérka.

Pomalejší než antuka, říká Navrátilová. Tenistky na Turnaji mistryň se vyrovnávají s měkčím kurtem Číst článek

„Líbí se mi, jak se chová. Jak se baví s ostatními. Hodně sleduje tenis v televizi, takže se jí možná líbil můj komentář. A uznává mě jako hráčku. Když mě oslovila, hned jsem souhlasila. Pro mě je pocta, že můžu ovlivnit tak skvělou tenistku. Koučování by mě bavilo. Často se mě tenisté ptají na názor, ale tady jsem za rady placená,“ přiznává Radiožurnálu Rennae Stubbsová.

Teď v Singapuru pomáhá Karolíně Plíškové. Aprotože jde jen o krátkodobou dohodu na dva týdny, dává si hodně záležet na tom, aby tenistku nezahltila spoustou informací.

„Těžko můžeme sahat do techniky a měnit styl hry. Jde jen o maličkosti. Chtěla jsem třeba, aby využívala zdejšího pomalejšího odskoku a častěji vyrážela k síti. Líbí se mi, že nad každou připomínkou přemýšlí a zpracuje ji. Málo tenistů reaguje tak dobře a ukáže ochotu něco změnit,“ říká Rennae Stubbsová.

V Karolíně Plíškové vidí velký potenciál. Na okruhu WTA ji sleduje už dlouho a díky tomu, že je už několik let také televizní reportérkou, má dokonalý přehled o všech konkurentkách české tenistky.

„Určitě na to má. Neříkám to o každé hráčce. Má na to zbraně. Žene ji touha po vítězství, i když to tak nemusí vypadat. Loni ji k titulu z US Open scházelo jen pár gemů, kdyby tehdy po brejku proti Kerberové udržela servis, brala by trofej ona,“ vzpomíná.

„Je jí teprve 25, hodně tenistek získalo tituly mnohem později. Li Na, Stosurová, Pennettaová, Schiavoneová… Má spoustu času. Je chytrá na kurtu. Občas tenisté přemýšlí až moc. Ona jen potřebuje udržovat pozitivní náladu. A ono to přijde,“ myslí si Australanka.

Aktuálně se snaží Karolíně Plíškové pomoci k úspěchu na Turnaji mistryň. A dnešní druhý zápas ve skupině proti Španělce Garbini Muguruzaové může napovědět, jak úspěšná spolupráce to může být.