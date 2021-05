‚Asi nejhorší úder v životě.‘ Plíšková vybojovala v Římě další semifinále, pomohlo jí i kuriózní ‚prasátko‘

Kdyby hrála jen v Římě, možná by zažívala mnohem úspěšnější období. Tenistce Karolíně Plíškové se totiž v hlavním městě Itálie v posledních letech hodně daří a potvrdila to i v pátek, kdy se po velmi těsné třísetové výhře nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou potřetí v řadě probojovala do semifinále prestižního antukového turnaje. Řím 17:13 14. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

Máte za sebou více než dvouhodinovou bitvu o postup do semifinále. Jaký to byl zápas?

Začátek byl strašný, možná kdybych začala lépe, mohlo to vypadat jinak. Přijde mi, že se pak během zápasu stalo úplně všechno - dobrý tenis, hrozný tenis, jedna vždycky hrála lépe, pak druhá...

Nikdy se mi s ní nehraje dobře, má takový divný styl. Buší do toho, občas jí tam všechno spadne, jindy zase pořád kazí. Bylo to takové ubojované.

Jak berete tenhle postup do prvního semifinále v sezoně? Zvlášť když jste dlouho hledala, jak se v tomto roce odrazit, je to velké povzbuzení?

Teď mě to úplně nakoplo. Měla jsem i v předchozích týdnech dobré zápasy, ale ne vždycky se to během turnaje pak sešlo. Hrála jsem ale také se skvělými hráčkami. Teď se ke mně zase přiklonilo štěstí, které mi třeba ve Stuttgartu trochu chybělo.

Když mluvíme o troše štěstí, na 6:6 ve třetím setu jste srovnala takovým pozoruhodným „prasátkem“...

To byl asi můj nejhorší úder v životě. Během výměny jsem si hlavně dvakrát málem zlomila nohu, a pak tohle. Ale docela mě to pobavilo.

Can you believe it? @KaPliskova sends it to a deciding-set tiebreak in extraordinary fashion! #IBI21 pic.twitter.com/loVNqUwuBH — wta (@WTA) May 14, 2021

Tak možná vám to do tiebreaku pomohlo, že jste se před ním uvolnila, setřásla nervozitu.

Možná ano, protože tiebreak jsem odehrála solidně, dobře jsem servírovala. I tím, že jsem odvrátila tři mečboly, to musela mít v hlavě. Pak už tahala za kratší konec a přehnala to i s agresivitou, udělala strašně moc chyb.

V semifinále vás čeka Petra Martićová, kterou loni na turnaji v Praze porazila vaše sestra Kristýna.

Musí mi poradit. Zatím neměla úplně skvělou sezonu, ale na antuce se začíná chytat, vyhovuje víc její hře. Každopádně to bude stylem hry úplně jiná soupeřka než dnes.