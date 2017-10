Plíšková potvrdila po konci Masters spolupráci s koučem Kroupou, chce vést spíše k mužskému tenisu

Tenistka Karolína Plíšková ztratila šanci zakončit rok jako světová jednička, ale zřejmě bolestnější je pro ni semifinálová porážka s Dánkou Wozniackou na Turnaji mistryň. V Singapuru totiž cítila solidní šanci na celkový titul. I proto, že všechny postupující hráčky v posledních vzájemných zápasech porazila. Singapur 20:34 28. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková na Turnaji mistryň | Zdroj: Reuters

Seděla na lavičce při poradě s trenérkou a připadala si, že nemá žádné vítězné údery, i když jich ve skutečnosti měla už 30. Bylo to v půlce druhé sady a jen to dokumentuje, jak těžké bylo ukončovat výměny s výtečnou atletkou, která v minulosti uběhla i maraton.

Přesto měla hlavně v prvním setu dostatek příležitostí, aby utkání nasměrovala jinam. Vedla 4:2, 5:3, ze stavu 1:6 v tie-breaku se dostala až k setbolům.

„Z toho těžkého stavu jsem se dostala, což ani ona ani já jsme napůl nedoufaly, tam jsem měla takový lehčí bekhend, který jsem mohla zahrát určitě jinak. Na spoustu mých šancí ona zahrála dobře, určitě jí za to dávám kredit, ale mohla jsem zahrát líp,“ zhodnotila svůj marný boj pro Radiožurnál. Karolínu Plíškovou aspoň těšilo, že na pomalém povrchu herně obstála.

„Byl to můj cíl se dostat ze skupiny, to se mi splnilo. Tak nějak v klidu jsem se cítila i díky týmu, který jsem tu měla. Ono kdyby to vyšlo o jeden míček jinak, tak jsme se mohli bavit v úplně jiné náladě,“ má jasno tenistka.

„Nechci tím shodit úroveň zápasu a to, jak jsem se cítila, myslím, že to tady bylo dobré. Chtěla jsem to samozřejmě vyhrát, protože vím, že všechny hráčky, co zůstaly, jsem porazila. Ta šance byla velká, ale bohužel,“ povzdechla si Plíšková.

Vždyť druhou finalistku Venus Williamsovou hladce porazila ve skupině, Francouzku Garciaovou na Roland Garros, Dánku Wozniackou v létě v Cincinnati. A ani jednou při tom neztratila set, takže i proto očekávání, a teď i zklamání.

Další fází budou odpočinek, dovolená, pak už příprava na novou sezonu s koučem Tomášem Krupou, který dříve dlouho vedl Tomáše Berdycha a naposledy Barboru Strýcovou.

„Já si myslím, že pokud chci mít trenéra z České republiky, tak je to asi poslední možnost. Možná je tam ještě jedna, ale momentálně si myslím, že i když je to ‚klučičí‘ trenér, tak dva roky už jezdí ženské turnaje a nějaké zkušenosti má,“ věří bývalá svěřenkyně Davida Kotyzy.

„Já stejně preferuji, aby mě někdo vedl k spíše k tomu chlapskému tenisu. Myslím si, že to je budoucnost, a proto jsem si ho vybrala,“ vysvětluje bývalá světová jednička.

Potvrdila tak informace, které nedávno veřejně oznámila Barbora Strýcová. Emotivní projev fedcupové spoluhráčky Plíškovou překvapil, ale až do svého posledního turnaje roku na něj nechtěla reagovat.

„Já mám svědomí čisté. Asi jsem k ní měla nejblíž z těch holek, ale stále je to individuální sport. Tady se nehraje na to ‚Tobě vyhovuje, tak já ti ho nechám.‘ Manžel to její není, je to jenom trenér, ten se mění. Má právo odejít, stejně jako ona ho má právo vyhodit,“ vrací se k minulým událostem Plíšková.

„To samé se stalo mně s Vaňkem, takhle to prostě je. Hráčky pak mají pocit, já jsem ho měla taky, že jediný, kdo ho může vyhodit, je ta hráčka. Je to tím, že je platíme. Má právo odejít i trenér. Ať z jakýchkoliv důvodů, jestli má lepší nabídku. To je přece normální,“ dodává.