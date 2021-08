Plíšková prolomila prokletí i bez trenéra. Kouč Bajin by jí mohl chybět i na US Open, nedostal víza

Tenistka Karolína Plíšková ukončila jednu nepříjemnou sérii. I díky velkým obratům v obou setech dokázala na pátý pokus vyhrát nad Američankou Jessicou Pegulaovou a v Cincinnati postoupila do čtvrtfinále. Zároveň ale řeší komplikace kolem svého trenéra Saschy Bajina, jemuž reálně hrozí, že nebude moct být na US Open. Cincinnati 14:15 20. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková a trenér Sascha Bajin | Zdroj: Profimedia

Na konci zápasu jí pomohla páska, a tak šťastný moment ukončil jednu velmi nešťastnou sérii. Možná se necítila tak beznadějně jako před časem Jihoafričan Kevin Anderson, který s Tomášem Berdychem prohrál všech 12 vzájemných utkání. Přesto mohlo být složité nezvládat duely s tenistkou, která ani nemá tak velkou sílu jako některé další soupeřky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karolína Plíšková se možná bude muset obejít na US Open bez trenéra. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Třeba Serena Williamsová, když po vás střílí, tak tam nešlo úplně nic moc dělat. Nebo s Radwaňskou jsem měla špatné zápasy, kdy jsem si říkala, že vůbec nevím, jak ji porazit,“ narážela Karolína Plíšková na online tiskové konferenci na dřívější duely s Polkou Agnieszkou Radwaňskou, na kterou dlouho neuměla zahrát. I letos má na okruhu ještě jednu neoblíbenou soupeřku.

„Letos mě třikrát porazila Giorgiová, tu jsem ale aspoň porazila v minulosti. Takže ta je teď v mém hledáčku,“ usmála se česká tenistka, která Italce Camile Giorgiové podlehla naposledy ve finále minulého turnaje v Montrealu.

Tam také naposledy viděla svého německého kouče Saschu Bajina, kterého teď ve Spojených státech s sebou zatím nemá. A je otázkou, kdy se zase potkají.

„Sascha nemá víza. Loni během pandemie neopustil Ameriku, i když tam mohl být jen šest měsíců. On zůstal déle, takže mu nechtějí dát znovu víza,“ řekla už v mnohem vážnějším tónu Plíšková, která sice bez trenéra zdolala neoblíbenou soupeřku, ale delší období by ho postrádat nechtěla.

„Zatím to vypadá špatně, takže uvidíme, jestli stihne US Open. Ale věřím, že to dopadne. Jedna věc je podpora během zápasu, ale pak je důležitý také tréninkový týden a servis okolo, který mi také dělá neskutečný. Nikdy jsem nebyla na trenérovi závislá, ale na grandslamu být trenér musí,“ uzavřela Plíšková z turnaje v Cincinnati, na kterém si stejně jako Petra Kvitová a Barbora Krejčíková zahraje čtvrtfinále.