Plíšková chce stále někdy vyhrát grandslam, říká její nový trenér. Tenistku vlastní forma překvapila

Karolínu Plíškovou čeká na US Open osmifinálový duel s Běloruskou Viktorií Azarenkovou. Stejně jako další česká osmifinalistka Petra Kvitová letos opakovaně bojovala se zdravotními problémy, Plíškovou dokonce trápilo zranění nohy v období těsně před grandslamem. V době, kdy už měla za sebou první povzbudivé výsledky pod novým koučem Leošem Friedlem, musela si dát přestávku, a tak se současným výsledkům i trochu diví. New York 16:35 5. září 2022

„Začala jsem po týdnu hrát a říkám si, že se mi hraje nějak dobře. Ale Leoš mi říkal: ‚to je falešná forma‘. Pak přišel další den a zase ‚falešná forma‘. A teď si říkám, že falešná forma se mě drží už týden!“ směje se Plíšková.

Na US Open vyhrála tři zápasy, přestože před turnajem kvůli potížím s nohou nemohla trénovat. Ale nový kouč Friedl už vážněji vysvětluje, že je to tak v pořádku.

S výjimkou zmiňované přestávky má česká tenistka současné výkony podpořené dobrou přípravou ve Španělsku a také ostrými zápasy na severoamerických betonech. Už v San Jose naznačovala, že se dostává do formy a ještě to vylepšila na silně obsazeném turnaji v Torontu, kde poprvé v sezóně porazila soupeřku ze světové desítky a dosáhla na semifinále.

„Forma už je dlouhou dobu opravdová, ale jak teď týden nehrála, tak jsem jí trochu brzdil, že se nevyplácí říkat si, jak hraje dobře. Týden nemohla vůbec hrát, neměla tu ani natrénováno, ale forma z předchozích turnajů byla obrovská, takže jsme věděli, že to může být tenisově dobré. Jen dát dohromady to zdraví a to se na poslední chvíli podařilo,“ říká kouč Friedl.

Spolupráce Leoše Friedla a Karolíny Plíškové začala letos po Wimbledonu, v Americe jí pomáhal i loni, když bývalý kouč Němec Sascha Bajin nedostal víza, a znají se i z dřívějška.

„Známe se už od mládí. Potkávali jsme se na extralize, i když jsme se moc nebavili. Ta lidská stránka a spojení se potvrdily během toho loňského měsíce tady,“ říká Friedl.

Karolína Plíšková se celou kariéru snaží o to, aby maximálně využila svůj potenciál, naučila se do sebe investovat, průběžně doplňuje nebo mění členy týmu. Současný herní trenér by jí rád pomohl k co nejlepším výsledkům a věří, že mohou mít stále i ty největší cíle.

„Hraje a maká kvůli tomu, aby někdy vyhrála grandslam. Je to její cíl. Doufáme, že se to povede, ale rozhodně jdeme od zápasu k zápasu,“ připomíná Friedl. Tím nebližším bude utkání pro třicetiletou tenisku duel s Běloruskou Azarenkovou, a půjde v něm o postup do čtvrtfinále grandslamového US Open.