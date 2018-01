Po životním úspěchu následoval dopingový skandál. Petr Korda slaví 50. narozeniny

50. narozeniny slaví bývalý tenista Petr Korda. Už za pár dní to bude přitom přesně dvacet let, co dosáhl na největší triumf ve své kariéře. Na konci ledna 1998 Petr Korda ovládl dvouhru na Australian Open. Praha 15:59 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejslavnější okamžik Petra Kordy, triumf na Australian Open 1998 | Foto: AFP PHOTO Torsten BLACKWOOD | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Když Petr Korda ve finále Australian Open v roce 1998 porazil Chilana Ríose, byl doslova na vrcholu. Ve stejném roce si zahrál ještě čtvrtfinále Wimbledonu, právě tam se ale jeho kariéra zlomila.

Na příjmení Korda je tenista Sebastian pyšný. Snaží se, aby bylo dále spojováno s nejlepšími výsledky Číst článek

Korda měl na londýnském turnaji pozitivní dopingový test, když mu komisaři v moči našli zakázaný anabolický steroid nandrolon. Následoval dvouletý trest, který mu federace později zkrátila na polovinu, Korda ovšem mezitím ukončil kariéru, s obviněním se ale nesmířil.

Dnes žije bývalý vynikající tenista ve Spojených státech a ve sportu podporuje především své tři děti. „Moje aktivity budou kolem dětí, abychom jim mohli pomoct k co nejlepším výsledkům na jejich kolbištích. Uvidíme, jak se to vyvine,“ řekl minulý rok Radiožurnálu Petr Korda.

A tak Petr Korda svým dcerám, golfistkám Jessice a Nelly, nosil nějaký čas po turnajích tašky s holemi. Trénoval i nejmladšího Sebastiana, který dokonce vyrazil v otcových stopách a právě v těchto dnech se představil jako junior na Australian Open - tedy na stejném místě, kde korda starší dosáhl na svůj největší triumf.

„Když procházím chodbou, vždycky vidím, kde vyhrál. Tehdy měl ještě hezké vlasy. Vždycky slyším, že trošku vypadám jako on,“ řekl ke zdánlivé podobnosti s otcem Sebastian Korda.

Kromě dětí a manželky Reginy si Petr Korda váží hlavně zdraví. Jak totiž sám přiznal vloni při rozhovoru, tak se v roce 2011 podruhé narodil.

„Kompletně se mi ucpala celá céva, to už nikdy nebudu mít v pořádku. Dneska už nejsem kluk, spíš dědek oběma nohama na zemi. Jsem kolem toho, co mě strašně moc baví. Strašně moc si vážím toho, jaký mám vztah s Reginou a co všechno pro nás udělala,“ řekl o svých současných prioritách čerstvý padesátník Petr Korda.