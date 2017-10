Podle vzoru Federera a Nadala. Mezi přetíženými tenisty se začíná rozšiřovat fenomén zdravotní pauzy

Ať už se v tenise stane ve zbylých měsících cokoli, bude to rok Rogera Federera a Rafaela Nadala. Dva nejúspěšnější hráči profesionální éry se rovnoměrně rozdělili o největší tituly a ostatním konkurentům toho letos moc nedovolili. Výjimečné sezoně švýcarského elegána a španělského bojovníka předcházela v obou případech dlouhá zdravotní přestávka, kterou teď „kopíruje" nezvykle velký počet zraněných hráčů. Praha 13:50 20. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvě tenisové ikony spojily své síly. Rafael Nadal (vlevo) nastoupil ke čtyřhře s Rogerem Federerem | Foto: Reuters

„Vyřešil problémy s kolenem a dostal se zpátky, i když byl mimo šest měsíců, ale pracoval tvrdě a myslím, že to byla nejlepší věc pro jeho kariéru.“ Když legendární Australan Rod Laver, který se i s novou týmovou soutěží nedávno ukázal fanouškům v Praze, hledal důvody výjimečných výsledků Rogera Federera v tomto roce, zmínil i loňskou skoro šest měsíců dlouhou přestávku.

Nikdy před tím Švýcar neměl víc času na přípravu, a protože je také mimořádně talentovaný, dokázal toho využít.

Podobně jako Rafael Nadal, který si loni také sezonu o několik důležitých turnajů zkrátil. Je lákavé říct, že dva nejlepší profesionálové open éry svými pauzami výrazně ovlivnili rozhodování dalších tenistů, ale důležitější příčiny spíš najdeme ve fyzicky i psychicky namáhavém povolání s náročným cestováním a častými změnami časových pásem.

„Já si také myslím, že bych tenis zařadil k těm vůbec nejtěžším sportům na světě. To není stěžování si nebo něco, to je prostě konstatování, že to tak prostě je a časem si to určitě začne vybírat svou daň. U někoho se to bohužel táhne, má to rozkouskované, někdo má zase velké zranění, který ho vyřadí na půl sezony,“ říkal nedávno Tomáš Berdych, kterého problémy se zády pronásledovaly tak dlouho, až kvůli nim předčasně ukončil sezonu.

Stejně jako to v tomto roce udělala skoro polovina z elitní dvacítky profesionálů. A zřejmě není náhoda, že je mezi nimi spousta třicátníků. Sice je prokazatelné, že se kariéry prodlužují, ale…

„Všichni to najednou začali brát hrozně samozřejmě, že je to pohoda, že se jenom posunul věk. Já si myslím, že prostě přírodu a své tělo člověk neobelstí,“ připomněl Tomáš Berdych.

Ostatně i mezi českými tenisty i tenistkami, kteří už předčasně ukončili kariéru, je většina třicátníků. Snaží se doléčit zdravotní problémy, nic neuspěchat, a i když je jim jasné, že nezažijí návrat se dvěma grandslamovými tituly jako Roger Federer, i z přístupu těch nejlepších si chtějí něco brát.

„Kopírovat se to nikdy samozřejmě nedá, protože je na tom každý úplně jinak, ale samozřejmě jsou věci, které vnímám. Já jsem vždycky byl ten, který měl oči otevřené. Je blbost nevzít si ponaučení z věcí, které fungujou,“ přiznal třeba Radek Štěpánek, jeden z tenistů, kteří letos nedohráli celou sezonu.

V pátek oznámil její ukončení v důsledku operace Achillovy šlachy i Lukáš Rosol, který se tak přidal k početnému seznamu tenistů, kteří letos už nenastoupí.